Пастели Евгения Дубицкого и его учеников — снова в Гатчине

Евгений Дубицкий - известный петербургский художник-график, работающий в техниках пастели, акварели, офорта, эстампа. Участник международных, всесоюзных, республиканских и петербургских выставок.

Основной мотив творчества Евгения Дубицкого - русская природа. Художника привлекают как отдаленные ее уголки и деревенские виды, так и городские пейзажи. С особой любовью он пишет окрестности Петербурга, старых русских городов.

В 2013 году Евгений Дубицкий организовал в Санкт-Петербурге студию пастели. Со временем сложилась творческая группа художников, чьи работы и представлены на новой выставке в Гатчине. Кстати, в нашем городе участники студии Дубицкого выставляются уже в четвертый раз, вызывая живой интерес не только у обычных зрителей, но и у маститых профессиональных художников.

Как отмечают организаторы выставки, пастель - редкая гостья не только в Гатчине, но и в принципе в выставочных пространствах. Несмотря на видимую простоту, овладеть этой техникой в полной мере могут только настоящие мастера. И в этом смысле пастель схожа с одной из самых сложных техник в искусстве — акварелью. Для пастельных работ характерны бархатисто-матовая поверхность красочного слоя, богатство и мягкость красок в сочетании с чистым сдержанным цветом. Лучшие произведения, выполненные в этой технике, приближены к акварельным работам.

В новой экспозиции представлены работы, которые создавались участниками студии на протяжении последнего года. В основном это пейзажи, которые пленили художников во время путешествий и прогулок. Свои впечатления они приносят в мастерскую студии, уже здесь создавая великолепные, очень прочувствованные работы.

Несмотря на то, что практически все ученики Евгения Дубицкого не имеют художественного образования, их пастели выглядят необыкновенно профессионально. По их мнению, своим мастерством и творческой уверенностью они обязаны своему учителю, который владеет техникой сухой пастели в совершенстве.

Представленные на гатчинской выставке работы говорят о том, что у каждого участника студии — свое лицо, свое видение, свой голос и свой стиль. Но, как они отмечают сами, самое главное для них — возможность обрести через творчество новый взгляд на вещи, увидеть новые прекрасные свойства, присущие нашему миру.

Высоко оценивает представленные на выставке произведения гатчинский художник, член Союза художников России и Союза акварелистов Санкт-Петербурга Анатолий Засидкевич.

- Стабильно работающий мастер и стабильно работающая группа, — так охарактеризовал Анатолий Федорович участников студии Евгения Дубицкого. - Уровень этих работ очень высок, и при этом он постоянно растет. Талантливые ученики — это и достоинство, и радость педагога. Да, все участники этой группы — очень разные, но их объединяет одно — душа, то, что привнесено им в нее от мастера. Искусствоведы называют пастели Дубицкого прозрачными, будто светящимися изнутри, дышащими. И его ученики - это люди, которые не просто пишут пастелью: они любят ее, как любят и особенную манеру работы Евгения Дубицкого.

Выставка работ художников участников школы-студии мастера пастели Е. Дубицкого продлится в библиотеке им. А.И. Куприна до 30 декабря.

Юлия Лысанюк