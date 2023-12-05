В индорхоккее 47 региона – только девушки

Индорхоккей – это дисциплина хоккея на траве, олимпийского вида спорта. Играется в зале, с бортами, 5 на 5, чтобы игроки в хоккей с мячом не простаивали зиму. Среди женщин данный вид спорта популярен не меньше, чем среди мужчин.

С 1 по 3 декабря в Гатчине в спорткомплексе «Арена» мужские и женские сборные трех стран – России, Белоруссии и Пакистана – боролись за победу. Играли 10 команд, в том числе чемпионы Европы по индорхоккею – белорусские спортсмены, а также команда ХК «Минск», юниорская сборная команда U 21 из Беларуси, мужская и женская сборные России, мужская сборная команда Пакистана и женская сборная Ленинградской области.

На торжественном открытии соревнований с приветственным словом выступил председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Евгений Пономарев.

С началом долгожданного турнира спортсменов поздравила вице-президент Федерации хоккея на траве России Ирина Слаутина:

- Желаю всем командам красивый игры. Пусть этот предновогодний турнир запомнится вам яркими, положительными эмоциями. Такими, чтобы вам вновь и вновь хотелось возвращаться в Ленинградскую область!

Турнир проходил три дня. В воскресенье состоялась церемония награждения и закрытия турнира. Мужская сборная России в финале обыграла сборную Беларуси со счетом 10:1, второй год подряд став обладателем гатчинского «Кубка Содружества». Российская сборная женская команда также обыграла белорусских спортсменок – 4:1, взяв реванш за прошлый год.

Женская сборная Ленинградской области вышла на поле против команды Беларуси, уступив по итогам двух четвертей со счетом 1:14. Команда гостей с первых же минут матча перешла в атаку, и большую часть времени игра велась возле ворот наших девушек, вынужденных обороняться. Однако тренер сборной 47 региона остался доволен:

- В этом году мы проводим второй раз турнир такого уровня, – поделился президент Федерации хоккея на траве Ленинградской области, главный тренер региональной сборной и второй тренер национальной сборной России по хоккею на траве Михаил Арясов. – Наш регион представляет сборная женская команда, и мы для себя здесь решаем задачу игровой практики на турнире такого уровня.

Соревнования проводились по инициативе Федерации хоккея на траве Ленинградской области. В организации приняли участие областной спорткомитет и Центр спортивной подготовки 47 региона.

Гатчина не случайно выбрана местом проведения турнира: спортзал столичного города устраивает спортсменов по всем параметрам. В частности, судьи и тренеры оценили качество пола «Арены», которое соответствует требованиям индорхоккея.

Три дня гатчинцы болели за женскую сборную Ленинградской области. Мужчины 47 региона в индорхоккей не играют. Михаил Арясов объясняет это, в частности, дефицитом тренерского состава. Некоторые из его воспитанниц сейчас получают тренерское образование, что, возможно, приведет к изменениям в гендерном составе среди индорхоккеистов Ленинградской области.

Екатерина Дзюба

Фото организаторов турнира