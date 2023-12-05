«Волонтерский десант» в Гатчине

Весь день «Победа» гудела, как улей. Молодежь захватила практически все помещения: от фойе до методического кабинета. В ходе насыщенной программы волонтеры получили новые знания и огромный заряд позитивной энергии.

Слет состоял из трех блоков. Первый - «Знакомство», где волонтеры налаживали контакты друг с другом и центром общественного развития и поддержки волонтерства «Добро.Центр», работали над коммуникативными навыками, упражнялись в импровизации, учились самостоятельно создавать символику, чтобы пропагандировать свою деятельность.

Второй блок посвящался Году педагога и наставника. Волонтеры продемонстрировали свои таланты в игре «Интуиция». А после танцевально-музыкальной паузы, где звучали песни под гитару и устраивались танцевальные флешмобы, ребята прошли серию мастер-классов на разные темы. Этот третий блок назывался «Развитие». Он включал образовательные программы по ораторскому искусству, организации мероприятий, скорочтению, а также встречу со спикером общества «Знание».

Словом, в этот день было все и самое интересное и полезное. Участники слета остались довольны.

- Хороший опыт в копилку нашего развития молодежи. Дальше – больше. Мы двигаемся вперед! Присоединяйтесь! – пригласила команда волонтеров Большеколпанского поселения.

Татьяна Можаева