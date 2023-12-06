В Гатчине чествовали талантливую молодёжь Ленинградской области

Торжественная церемония награждения молодых людей прошла в одном из самых красивых пространств Гатчины — в театральном зале ГМЗ «Гатчина». В этот день здесь собрались юные таланты из 11 районов Ленинградской области - музыканты, вокалисты, художники, хореографы.

В 2023 году стипендией комитета по культуре и туризму Ленинградской области награждён 31 учащийся из 22 детских школ искусств, в том числе и студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Памятные дипломы и призы вручал в этот день детям и их педагогам председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

- Очень приятно, ребята, поздравлять вас именно здесь, в столице Ленинградской области – городе Гатчине, - подчеркнул Евгений Валерьевич. - Этих успехов вы добились благодаря вашим способностям, вашим родителям и вашим преподавателям. Талантливые дети, талантливые педагоги и ответственные родители - это главное в нашей профессии!

В этом году стипендией комитета по культуре и туризму Ленинградской области отмечены четыре девушки из Гатчины и Гатчинского района.

Полина Пушкарь занимается в Гатчинской детской музыкальной школе им. Ипполитова-Иванова. Это творческая, трудолюбивая и ответственная девушка, которая учится на отлично не только в музыкальной, но и в общеобразовательной школе. Как отмечают педагоги Полины, она занимается очень увлеченно, с большой заинтересованностью, стремясь к профессии музыканта. Среди ее главных интересов — выступления соло на баяне, игра в ансамбле и оркестре. Полина активно участвует в международных, всероссийских и областных конкурсах, на высоком уровне демонстрируя свой талант.

Серафима Филичева занимается танцами в Войсковицкой детской школе искусств. Выступает в различных концертах и конкурсах как солистка, так и в составе образцового самодеятельного ансамбля танца «Конфетти». Серафима неоднократно становилась лауреатом I степени и обладателем Гран-при конкурсов разного уровня.

Анастасия Андреева тоже учится в Войсковицкой детской школе искусств, но на отделении декоративно-прикладного искусства. Настя занимается ковроткачеством, и все её работы отличаются высоким уровнем исполнения. Также девушке замечательно удаются графические работы в технике пастели, карандаша и пера. Как говорят ее педагоги, она всегда стремится к большему, не только успевает сделать задания в своем классе, но и участвует в освоении нового материала в старшей группе.

Надежда Краплина занимается в третьем классе детской художественной школы города Гатчины. Уже при поступлении в «художку» она привлекла внимание преподавателей своим умением художественно видеть натуру. Педагоги отмечают внимательность Нади на уроках, ее высокую работоспособность и готовность заниматься внеурочно, чтобы, помимо выполнения программы, участвовать в конкурсах. Любимая техника Надежды - акварель, в которой она достигла замечательных, практически профессиональных результатов.

- Мне с детства очень нравилось рисовать, - рассказала Надя. - Моя старшая сестра тоже занималась в художественной школе. Иногда она брала меня с собой, так что с её учителем Мариной Альбертовной Фазановой я была хорошо знакома.

- Сестра Нади привела её к нам в художественную школу в пятилетнем возрасте, - говорит педагог класса, в котором учится Надя, Марина Фазанова. - И мы сразу заметили, что она очень способная, и уже старались не выпускать ее из виду. Надя поступила к нам в десять лет, успешно сдав экзамены. И учится она очень успешно по всем предметам. Очень любит акварель, прекрасно владеет композицией. Работы Нади отличают внимание к деталям и выразительность.

В рамках церемонии награждения молодых дарований в театральном зале Гатчинского дворца состоялся небольшой концерт, в котором приняли участие как сами стипендиаты, так и талантливые юные артисты из творческих объединений Гатчины. По окончании торжественной части мероприятия его участников ждал еще один приятный сюрприз - экскурсия по Гатчинскому дворцу.

Напомним, стипендия комитета по культуре и туризму Ленинградской области по поддержке молодых дарований присуждается за достижения в процессе обучения и творческие достижения в музыкальном, изобразительном, хореографическом и театральном искусстве. Ежегодно награждаются ребята, которые добиваются заметных творческих успехов на различных конкурсах, фестивалях и смотрах, а также активно участвуют в общественной жизни школы, города и района.

Юлия Лысанюк