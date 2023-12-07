Бюджет Гатчины утверждён

Председатель комитета финансов Гатчинского района Любовь Орехова проинформировала, что 17 ноября состоялись публичные слушания по проекту бюджета - все высказанные предложения учтены при подготовке итогового документа.

Общие показатели бюджета города Гатчины на 2024 год: доходы запланированы в сумме 1015,2 млн рублей, расходы – 1079,2 млн рублей, дефицит – 64 млн рублей.

В структуре доходов собственные налоговые и неналоговые доходы составляют 81,3 % (825,7 млн руб.), безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов - 18,7% (189,5 млн руб.).

Расходная часть бюджета города сформирована на основании 7 муниципальных программ, утвержденных на 5 лет, которые направлены на достижение целей и приоритетов социально-экономического развития города Гатчины. Программная часть бюджета составит 1 079,2 млн руб., что составляет 92,2% от общего объема расходов. На непрограммные расходы предусмотрены ассигнования в сумме 84 млн рублей.

В 2024 году в Гатчине планируется установка оборудования детских площадок на ул. Новоселов, д.4 и ул. Рощинской, д.2а и 2б. Запланирован ремонт пешеходной дорожки вдоль фасада дома №11 по ул. Красных Военлетов, ремонт тротуара по ул. Воскова (от станции «Мариенбург» до Корпиковского шоссе), комплексное благоустройство дворовой территории у дома 20а по ул. Урицкого, ремонт дворовой территории между д.22 по ул. Урицкого и д.59 по ул. Карла Маркса. Будут построены тротуары на улицах Пушкинская и Офицерская в Мариенбурге. Запланирован масштабный ремонт дорог. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» выделены средства на благоустройство общественного пространства в Мариенбурге (от пересечения ул. Куприна и 120 Гатчинской Дивизии, вдоль домов по ул. Куприна, д. 54, по ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 7, 5, 3а до ул. Рысева, д.57).

- В целом бюджет Гатчины на 2024 год и плановый период сформирован умеренно-оптимистичный, предусмотрены все расходы на выполнение текущих расходных обязательств, на обеспечение деятельности 9 муниципальных учреждений, сохранены все принятые социальные обязательства. Но, кроме того, аккумулированы средства и на развитие города, – отметила Любовь Орехова.

Андрей Соколов