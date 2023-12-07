Как отличить депрессию от осенней хандры?

- Многие не понимают разницы между психологом и психиатром. Не могли бы вы объяснить нашим читателям, в чем их отличие?

- Самое главное отличие в том, что психиатр – это врач, а психолог – нет. Психиатр оканчивает медицинский институт, а психолог - другие вузы. Психиатр лечит психические заболевания препаратами, психофармакологией, а психолог, скажем, лечит словом, и не заболевания, а скорее, разбирает какие-то отдельные жизненные ситуации, вызвавшие затруднения.

- А психотерапевт?

- Психотерапевт находится на стыке этих двух профессий, он лечит более тяжелые формы расстройств, чем психолог, но более легкие, чем психиатр. Раньше психотерапевтами становились психиатры, то есть это было дополнительное образование к имеющемуся медицинскому, поэтому они тоже имеют право назначать лекарства. Сейчас на психотерапевта могут отучиться и клинические психологи, но лекарства они назначать не могут.

- Что вы скажете про психологов, которые окончили курсы и не имеют высшего образования в этой сфере? Стоит ли доверять таким специалистам?

- Нет, конечно. Это люди, у которых будут какие-то поверхностные, отрывочные знания, которые сейчас каждый человек может прочитать в интернете. Такой специалист может проглядеть какую-то серьезную патологию.

- Почему выбрали именно психиатрию?

- Может, это прозвучит не так красиво, но честно. На пятом курсе, когда мы попали в «психушку», как мы тогда ее называли, у нас начался цикл психиатрии. Я в первый раз туда зашла, увидела этот полумрак, здание было старинное, какие-то женщины в халатах, запах… Мне показалось, что я попала в какой-то другой мир. Меня это так впечатлило, и с тех пор я решила стать психиатром (смеется).

- В наше время становится всё больше людей, которые интересуются своим психическим здоровьем, и это очень хорошо. Но также многие вдруг начали ставить себе диагноз «депрессивное расстройство». Как отличить настоящую депрессию от обычной хандры?

- Для классической депрессии характерны три основных признака. Во-первых, конечно, сниженный фон настроения. Во-вторых, двигательная заторможенность: у человека движения становятся замедленными - он медленно ходит, медленно встает, не спеша наливает себе чай и все в таком же духе. В-третьих, идеаторная заторможенность: человек медленно соображает, не может считать, ухудшается память. Конечно, такой диагноз может ставить только специалист. В некоторых случаях у людей, которые сами себе диагностируют депрессию, это ситуационное снижение настроения. То есть после какого-то инцидента, через какое-то время это проходит, в то время как настоящая депрессия - это более стабильный, длительный процесс.

- Существует еще понятие высокофункциональной депрессии. Что это, и подразумевает ли это состояние обращение к психиатру?

- Это когда человек работает, двигается в нормальном ритме, не заторможен, но при этом у него длительно и очень сильно снижено настроение, мир окрашен исключительно темными красками. Вообще если человек понял, что его не устраивает качество его жизни, он перестал получать радость, нет стимула что-то делать, то это уже повод обратиться к специалисту.

- Есть такое выражение в народе – «осеннее или весеннее обострение». Бывает ли такое у людей с реальными психическими заболеваниями?

- Это называется межсезонье. Психические заболевания бывают эндогенные (внутренние, наследственно-обусловленные) и экзогенные (возникающие из-за внешних факторов). Так вот, эндогенные чаще всего и обостряются в весну-осень, а невротические, которые не связаны с наследственностью, обостряются, если произошла какая-то неприятная ситуация, ставшая триггером.

Когда нам пациент, например, рассказывает, что у него в прошлый раз депрессивное состояние было в осенне-весенний период, то мы можем предположить, что заболевание имеет наследственные корни.

Из эндогенных расстройств обостриться в межсезонье могут шизофрения, депрессивное расстройство и биполярное аффективное расстройство (БАР) (раньше оно называлось маниакально-депрессивное расстройство) - очень модный сейчас диагноз, почему-то его романтизируют и чуть ли не гордятся этим. БАР в его тяжелой форме требует серьезного отношения. Само заболевание проявляется в резких сменах состояний. Активная маниакальная фаза сменяется депрессивной, то есть человек может быть очень активным, замечу, непродуктивно-активным, эмоции могут бить через край - за одно хватается, за другое, может набрать кучу кредитов, познакомиться с огромным количеством людей, а потом - раз, и на следующий день он может лежать уже без желания даже встать с постели.

- Люди далекие от медицины довольно часто любое психическое заболевание называют «шиза» или шизофрения. Не могли бы вы рассказать, что это за заболевание?

- В шизофрении самое главное, что это эндогенное заболевание: есть ген шизофрении, который передается из поколения в поколение. Предполагают, что приобретение шизофрении - из серии казуистических случаев. Как и для депрессии, для этого заболевания характерна триада (три составляющие). Первое - это мышление аутистическое, то есть человек живет в своем внутреннем мире, живет по своим внутренним, придуманным правилам, законам, распорядкам. Второе - это психопродуктивная симптоматика, либо бредовые идеи (например, что за человеком следят, или что соседи его облучают чем-то вредным), либо галлюцинации. Третье - изменение личности, когда человек постепенно становится эмоционально холодным, вычурным или неряшливым, неопрятным, или раньше он своих детей любил и заботился, а тут они его не интересуют.

- Какие психические заболевания могут быть приобретенными?

- Эпилепсия, органические поражения головного мозга. Например, перенес человек травму головы, и после этого изменился, стал злобным, раздражительным, или у него ухудшилась память, стал плаксивым. Если мозг получил какое-то повреждение, не обязательно травму, это может быть инсульт, несколько наркозов подряд, менингококковая инфекция, то это может привести к расстройствам.

- А причиной каких заболеваний могут стать вредные привычки?

- Если вы имеете ввиду алкоголизм и наркоманию, то это уже сами по себе болезни, в Международной классификации болезней есть такие диагнозы. И алкоголизм, и наркомания в первую очередь поражают головной мозг, что приводит к органическим повреждениям головного мозга - происходит ухудшение памяти, мыслительных процессов, заостряются черты характера, больные становятся либо лживыми, либо раздражительными, и это самый легкий вариант. В худшем – это алкогольные психозы, в простонародье «белая горячка».

- Есть ли сейчас такое понятие как недобровольная госпитализация, и в каких ситуациях прибегают к такой мере?

- В 1992 году вышел закон о психиатрической помощи, и теперь есть три четких основания для недобровольной госпитализации. Первое – когда человек представляет непосредственную опасность для себя (попытка суицида) или окружающих (он бросается на людей, угрожает причинить им вред). Второе – его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности (когда его нельзя оставить одного, он сам не ест, не пьет). И третье - если человека оставить без психиатрической помощи, то это грозит существенным ухудшением состояния его здоровья.

- Отдельная тема – это психические нарушения, проявляющиеся в пожилом возрасте. Одно из наиболее распространенных – это деменция? Как понять, что она начинается?

- Первое проявление деменции – это когда начинается апатия. Например, человек вел активную социальную жизнь - ходил в театр, в музеи, на выставки, читал книги, а тут чаще стал лежать, ничего ему не интересно. Родственникам надо быть начеку. Обращать внимание, когда стала чаще проявляться забывчивость – забыл, куда что-то положил, забыл дату и т.д. На все эти звоночки стоит обратить внимание. Сейчас есть препараты, которые хоть и не улучшат, но задержат это на уровне формального снижения памяти. К сожалению, на нынешний момент деменция неизлечима. При этом заболевании часто бывают спутанности сознания в ночное время: человек может кричать, переворачивать все вверх дном, а утром ничего не помнить. Эту ситуацию также можно улучшить с помощью лекарств, ведь если ночью такие пациенты нормально спят, то и ухудшение памяти будет не так стремительно нарастать. Главное, этот процесс вовремя приостановить.

- Что вы посоветуете родственникам людей с психическими расстройствами?

- Принять недуг близкого человека, научиться поддерживать, смотреть, чтобы он принимал препараты, назначенные врачом. Поверьте, от родственников очень многое зависит.

Беседовала Елизавета Бобылёва