Поздравить центр приехали друзья: артисты, музыканты, писатели, сотрудники госучреждений, представители бизнеса. В «зрительном зале» перед уличной сценой расположились бывшие реабилитанты и члены их семей — программа для созависимых родственников здесь также важна. Кажется, что «Дом надежды на Горе» объединил совершенно разных людей, которые искренне расположены друг к другу.

Когда ведущий концерта, художник Дмитрий Шагин («Митёк»), провёл перекличку, оказалось, что на дне рождения центра присутствуют гости из далёких от Ленобласти уголков: Краснодара, Владивостока, Севастополя, Таллина. Кто-то, как и сам Дмитрий Шагин, не употребляет алкоголь больше 30 лет, а кто-то проживает свой первый за долгие годы месяц в абсолютной трезвости.

Работа реабилитационного центра, невзирая на праздник, продолжается. Сегодня здесь – в мужском и женском отделениях – находятся 20 человек. Реабилитация для них совершенно бесплатна, но времени отведено не много — всего 28 дней. Распорядок дня пациента очень плотный: работа в группах, консультации, самоподготовка. Система 12 шагов, на которую опирается центр, не дарит «волшебную таблетку», не предполагает быстрого излечения. Скорее, человек получает инструмент преодоления зависимости. А дальше только от него зависит, будет ли он посещать собрания анонимных алкоголиков (АА), сохранит ли курс на выздоровление.

«Дом надежды на Горе» также ведёт просветительскую деятельность. Исполнительный директор Татьяна Кондакова рассказала, что грант губернатора Ленинградской области помог осуществить показы фильма «Свой выбор» — сценарий к нему написал выпускник центра Игорь Сладкевич. Однако не все идеи пока удалось реализовать.

— Мы с товариществом «Комик-Трест» создали спектакль «Трезвые». Так совпало, что в это же время БДТ выпустил спектакль «Пьяные», — вспоминает Татьяна Кондакова. — В нашем спектакле играли Дмитрий Шагин, Олег Гаркуша, Андрей Ургант. Мы думали, что поедем с этим спектаклем по градообразующим предприятиям, чтобы люди, страдающие от алкоголизма — а нередко это высококлассные специалисты — проходили реабилитацию и возвращались. Но, представьте себе: администрации больших предприятий отвечали, что нет такой проблемы. Поэтому сыграли мы этот спектакль всего раз пять. Он остался только в записи.

Ещё в начале концерта стал накрапывать дождь, и хотя лучезарный Андрей Ургант объявил, что это «слёзы радости», всё-таки переменчивая погода как бы напоминала, каким непростым может быть путь к преодолению зависимости.

Своей историей с «Ленинградской панорамой» поделился бывший реабилитант центра Андрей А. Уроженец Приозерска, он работал на стройке, а вечером мог позволить себе пару банок пива. Как-то незаметно доза алкоголя увеличилась, напитки стали крепче, а употребление стало ежедневным. Когда Андрей понял, что жизнь выходит из-под контроля, то обратился к наркологу, попробовал «подшиться», но уже через два месяца сорвался.

— Поскольку я был настоящим алкоголиком, страх смерти меня не останавливал, — рассказал Андрей. — Кроме того, я оправдывал свой срыв расставанием с девушкой, а не собственной слабостью, поэтому «подшился» снова. Но во второй раз я сорвался уже через полтора месяца, и вот тогда мне стало действительно страшно. Я просто шёл с работы мимо магазина, был ясный хороший день, но я зашёл в магазин и купил водку.

Тогда Андрей стал искать пути исцеления — ходил в церковь, пытался «лечиться» заговорами, неоднократно ложился в наркологическую клинику. Мечта бросить пить его не покидала, но он уже смирился с тем, что сделать это не получится никогда, что алкоголизм — его постоянный дефект.

— Когда я впервые оказался на собрании Анонимных Алкоголиков, то не поверил: люди собрались все такие красивые, хорошо одетые — какие они алкоголики? Перебрал, лишнюю стопку выпил, с тёщей поругался и считает себя алкоголиком! Вот я настоящий алкоголик, — вспоминает свои мысли Андрей. — Но когда я выслушал их истории, то понял, что они – такие же, как я, может быть, даже похлеще. И меня это сильно вдохновило. Я понял, что эти ребята действительно страдали, и у них получилось, а значит, и у меня может получиться!

Первую попытку попасть в «Дом надежды на Горе» Андрей провалил: приехал пьяным. Но вскоре ему помог случай. Андрей играл в игру на телефоне и спьяну написал в чат геймеров какую-то ерунду. Тогда его набрал неравнодушный участник чата и спросил, что произошло. Услышав про запой, предложил встретиться. Оказалось, что знакомый, партнёр по игре, входит в сообщество Анонимных Алкоголиков. В 2018 году Андрей попал «Дом надежды на Горе», и хотя с тех пор бывали срывы, уже три года он остаётся трезвым.

Другая наша собеседница, Любовь М. из Петербурга, приехала на день рождения центра со своей взрослой дочерью. Не знакомый с её историей человек запросто может подумать, что на празднике Любовь присутствует исключительно в качестве гостьи, но это не так. Сложно поверить, но эта уверенная в себе, рассудительная женщина в 2000 году сама проходила здесь реабилитацию. К тому моменту она уже шесть лет страдала от тяжелой формы алкоголизма.

— Тогда мне было 40 лет. С алкоголем я всегда дружила, мне было весело. Муж у меня был повязан с театром, и я театром болела, — рассказывает женщина. — Сначала всё было хорошо, но в 1994 году мой муж умер, и вот здесь мне стало страшно. На тот момент я уже не работала, у меня как бы рухнула стена. В общем, алкоголь стал моим властелином. То, что я творила в те годы, было просто безумием. Сегодня вспоминать это очень страшно, у меня мороз по коже до сих пор.

Отношения с дочерью в то время расстроились, Любовь осталась одна в своей комнате в коммуналке. Женщина голодала, терпела побои от собутыльника — соседа по парадной. Однажды у неё на три дня отказали ноги. Казалось бы, это конец. Но как-то раз у мусорных бачков Любу заметил человек из прошлой жизни — муж её приятельницы. В тот день подруга позвонила Любе и рассказала про «Дом надежды на Горе». Сегодня Любовь признаётся, что тогда ничего не поняла, но запомнила слово надежда и решила приехать.

— Я мало что говорила, я не очень верила в этот «один день трезвости» — принцип сосредоточения на настоящем. Конечно, думала я, один день как-нибудь отмучаешься, сможешь не пить, денег же нет и украсть нечего. Но вот сегодня я очень берегу этот день, очень ценю, я ему очень благодарна. Я благодарна своим консультантам. Какие-то вещи запали глубоко в душу. И вот — трезвая хожу!

Несмотря ни на что, бывшие реабилитанты не теряют чувства юмора. Публика на концерте тепло встретила хит Жени Любич Russian girl, где горькая упоминается с иронией. А когда дождь хлынул особенно сильно, в одном из корпусов возникла «вторая сцена»: мужчина подхватил оставленную в холле гитару и спел песню одного из членов АА — о том, что зависимости подвержен любой — и врач, и плотник, и рабочий, и учёный. Ведь как говорят в центре, только честность с самим собой, а не твой социальный статус, является непременным условием выздоровления.

Александра Сидорова

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