Деревня Руссолово – с газом!
Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод и газопроводы-вводы для газификации деревни Руссолово Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
Газопровод протяженностью 3,8 км построен в рамках президентской программы догазификации. Возможность подключения к новым сетям создана для 390 домовладений, в первое домовладение подан газ.
«Теперь жители деревни Руссолово смогут использовать безопасное и экологически чистое топливо для приготовления пищи и обогрева помещений. Подключение к сетевому газу создает более благоприятные условия для жизни и существенно снижает затраты на коммунальные услуги», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
Фото пресс-службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
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