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Деревня Руссолово – с газом!

Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод и газопроводы-вводы для газификации деревни Руссолово Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

Газопровод протяженностью 3,8 км построен в рамках президентской программы догазификации. Возможность подключения к новым сетям создана для 390 домовладений, в первое домовладение подан газ.

«Теперь жители деревни Руссолово смогут использовать безопасное и экологически чистое топливо для приготовления пищи и обогрева помещений. Подключение к сетевому газу создает более благоприятные условия для жизни и существенно снижает затраты на коммунальные услуги», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин. 

Фото пресс-службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»