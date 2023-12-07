Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Самые популярные имена для новорожденных в Гатчине в 2023 году

В комитете по делам ЗАГС Гатчинского района "Гатчинской правде" рассказали, какие имена для новорожденных в этом году пользуются особой популярностью.

Рубрики:  Общество

В 2023 году наиболее популярными именами для новорожденных мальчиков стали: Александр, Максим, Иван, Матвей, Лев, Михаил.

Для девочек чаще всего выбирали имена: София, Мария, Елизавета, Ева, Екатерина, Ксения.

Наиболее редкие в 2023 году имена:

- для мальчиков – Борислав, Захар, Леон, Савелий, Серафим,

- для девочек – Ария, Веста, Зоя, Любава, Ника, Серафима.