Самые популярные имена для новорожденных в Гатчине в 2023 году
В комитете по делам ЗАГС Гатчинского района "Гатчинской правде" рассказали, какие имена для новорожденных в этом году пользуются особой популярностью.
Рубрики: Общество
В 2023 году наиболее популярными именами для новорожденных мальчиков стали: Александр, Максим, Иван, Матвей, Лев, Михаил.
Для девочек чаще всего выбирали имена: София, Мария, Елизавета, Ева, Екатерина, Ксения.
Наиболее редкие в 2023 году имена:
- для мальчиков – Борислав, Захар, Леон, Савелий, Серафим,
- для девочек – Ария, Веста, Зоя, Любава, Ника, Серафима.
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