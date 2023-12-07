Шесть медалей ленинградских дзюдоисток

Побороться за главный трофей приехали более 200 спортсменов из 25 регионов России, в том числе из Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечни, а также Ульяновской, Курской и Рязанской областей.

Отличное выступление показали ленинградские спортсменки, завоевав медали в условиях высокой конкуренции:

- 1 место в категории до 52 килограмм - Аделина Шашкова (Гатчинский район),

- 1 место в категории до 70 килограмм - Галина Агафонова (Киришский район),

- 1 место в категории до 78 килограмм - Елизавета Постникова,

- 3 место в категории до 57 килограмм - Олеся Формаго,

- 3 место в категории до 63 килограмм - Анастасия Амелькина,

- 3 место в категории 78+ килограмм - Александра Ковалева (Тосненский район).

Победителей всероссийских соревнований по дзюдо поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

- Поздравляю наших дзюдоистов! Три золотых и три бронзовых медали – прекрасный результат, который еще раз подтверждает, что в Ленобласти одна из сильнейших школ дзюдо, — сказал глава региона.

«Кубок губернатора Ленинградской области» - единственные соревнования по дзюдо в Северо-Западе, имеющие статус «мастерских». По завершении турнира сильнейшим дзюдоистам присвоят звание «Мастер спорта России».

Фото: комитет по спорту Ленинградской области