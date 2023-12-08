Красота Божьего мира глазами детей

Конкурс «Красота Божьего мира» проводится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Конкурс направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание учащихся, приобщение подрастающего поколения к православной культуре и мировой культуре в целом, раскрытие детских талантов.

Изображая в своих работах свою семью, друзей, дом, город, родной храм и природу, отражая на бумаге свое представление о сотворенном Богом мире, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит – любить тех людей, которые их окружают, свою землю, Церковь, свою Родину.

В 2023 году тематика работ была традиционно разнообразной: «Библейские сюжеты», «Мир духовный и мир земной», «Христос и Церковь», «Любимый храм», «Красота родной природы», «Мой дом, моя деревня, мой город», «Моя семья, мои друзья», «Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина».

Победители епархиального этапа международного конкурса «Красота Божьего мира» были определены 3 ноября в воскресной школе храма Казанской иконы Божией Матери в посёлке Вырица. Конкурсную комиссию возглавил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

Жюри отметило разнообразие охваченных тем: были представлены натюрморты, портреты, жанровые картины, охватывающие самые разные сферы жизни юных художников. Особое место среди представленных работ заняли иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина: эта тема была предложена в связи с 225-летием со дня рождения поэта, которое мы будем отмечать в 2024 году. Также жюри отметило мастерство юных художников и их преподавателей. По итогам работы конкурсной комиссии выбраны победители в следующих номинациях.

В младшей возрастной категории было решено признать равными победителями шестерых участников. Это ученица Коммунаровской ДШИ Александра Кусакина, ученики воскресной школы храма Казанской иконы Божией Матери пос. Вырица Нина Семёнова и Рафаил Руденко, а также три ученицы Сланцевской ДХШ Алиса Соколова, Мария Глушенкова и Мария Мичурина.

В средней возрастной категории первое место безоговорочно заняла работа «Деревенский мотив» Марии Смирновой из Вырицкой ДШИ. Второе место было присуждено Андрею Романовскому из Сланцевской ДХШ и Алёне Иклюшиной из Коммунаровской ДШИ. Третье место разделили Марьена Тараканова (Вырицкая ДШИ), Анна Олейникова (Лопухинская ДШИ) и Ксения Игнатьева (изостудия «Ладони», д. Низино).

Среди участников старшей возрастной категории в этом году было особенно много интересных работ. Первое место заняла работа Софьи Ефимовой из Волосовской ДХШ им. Н.К. Рериха. Жюри отметило не только бесспорное преимущество её художественных достоинств, но и прекрасный выбор темы. Работа Софьи называется «Храм Покрова Пресвятой Богородицы – подлинное сокровище Хотнежи и Державы, которое необходимо вернуть народу России», и посвящён пребывающему в запустении шедевру архитектора

Н.Н. Никонова, находящемуся в Волосовском районе.

Второе место разделили ученики Сланцевской ДХШ Ксения Теплова и Барсбек Солтобеков, а третье – ученицы Гатчинской ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова Виктория Рябцева и Маргарита Пантелеева и ученица воскресной школы им. св. цесаревича Алексия пос. Саблино Вера Гаврилова. Также жюри отметило специальным призом работу Марьи Будановой из Волосовской ДХШ им. Н.К. Рериха.

В номинации «Роспись по фарфору» было представлено 9 эскизов росписи тарелок, выполненных учениками Коммунаровской ДШИ. Жюри отметило три из них и присудило первое место Анне Чухненковой, второе – Валерии Чернюговой, а третье – Валентине Нестер.

Все победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками 13 декабря, на Рождественских образовательных чтениях в г. Гатчине.

Подготовила Юлия Лысанюк