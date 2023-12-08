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Новогодний праздник в Приоратском парке

16 декабря в 12:00 в Приоратском парке Гатчины пройдет новогодний праздник «Приоратская сказка». Юные гости праздника совершат увлекательное путешествие по заснеженному парку в поисках главных героев Нового года – Дедушки Мороза и Снегурочки.

Рубрики:  Общество

Новогоднее торжество развернется у Водонапорной башни. Вместе со сказочными помощниками ребятам предстоит отгадывать непростые загадки, соревноваться в конкурсах, громко петь и весело танцевать, заряжая зимний парк новогодним настроением.

В завершение всех будет ждать большой праздничный хоровод вокруг высокой старинной ели, которая будет украшена игрушками участников конкурса «Приоратская сказка». И по традиции пройдет награждение победителей конкурса.

Вход свободный.