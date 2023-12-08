Новогодний праздник в Приоратском парке
16 декабря в 12:00 в Приоратском парке Гатчины пройдет новогодний праздник «Приоратская сказка». Юные гости праздника совершат увлекательное путешествие по заснеженному парку в поисках главных героев Нового года – Дедушки Мороза и Снегурочки.
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Новогоднее торжество развернется у Водонапорной башни. Вместе со сказочными помощниками ребятам предстоит отгадывать непростые загадки, соревноваться в конкурсах, громко петь и весело танцевать, заряжая зимний парк новогодним настроением.
В завершение всех будет ждать большой праздничный хоровод вокруг высокой старинной ели, которая будет украшена игрушками участников конкурса «Приоратская сказка». И по традиции пройдет награждение победителей конкурса.
Вход свободный.
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