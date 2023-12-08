В Гатчинской школе № 9 прошел Единой урок прав человека

В актовом зале Гатчинской школы №9 перед учениками 8-11 классов выступили уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов и помощники Гатчинского прокурора Елизавета Лыгина и Екатерина Калинина.

Ребята не только узнали много новой информации, но и погрузились в сложные бытовые ситуации, с которыми постоянно сталкивается уполномоченный по правам человека, на живых примерах узнали, как и чем конкретно он помогает людям.

Для закрепления знаний о правах человека сотрудники прокуратуры провели интерактивную игру «Разгадай ребус». Так как работа по повышению правовой грамотности в школе №9 проводится в разных формах и на постоянной основе, ребята сразу проявили активность.

В завершение встречи гости ответили на вопросы. Школьников интересовало: как можно стать уполномоченным по правам человека; тяжело ли морально разбирать сложные человеческие истории и помогать людям; нравится ли Сергею Шабанову его работа. Дети подняли вечный вопрос о справедливости, попросили прокомментировать законность решения о снятии судимости в отношении заключенных «искупивших вину». Разговор получился честный и открытый.

Подробности – в ближайшем номере читайте газеты «Гатчинская правда».

Татьяна Можаева