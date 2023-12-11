Гатчинскому муниципальному округу – быть!

― Столица области ― Гатчина, муниципальные образования Гатчинского района первыми в регионе решили объединиться в округ ― с единой администрацией и одним советом депутатов, ― прокомментировала председатель Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. ― Считаю это решение дальновидным и соответствующим интересам гатчинцев.

Статус округа позволяет объединить бюджетные, административные, кадровые ресурсы и создать более эффективную систему управления.

Общий бюджет устранит диспропорции в масштабах района. Сейчас отдельные поселения не могут профинансировать свои нужды. Также сократятся и затраты на проведение выборов и содержание органов местного самоуправления. При этом качественно вырастет уровень и депутатского корпуса, и управленцев: сегодня не всегда удается в каждом поселении найти необходимое количество компетентных руководителей и депутатов, сделать это на уровне округа будет проще. Лучше управленцы ― выше уровень подготовки документации для участия округа в национальных проектах и других госпрограммах, а значит ― меньше процент отказов в финансировании.

При этом в поселениях останутся специалисты, которые будут оказывать все необходимые услуги жителям: ездить за каждой справкой в райцентр не придется. Вместо администраций будут созданы территориальные подразделения, которые будут работать с гражданами по текущим вопросам, взаимодействовать с предприятиями и организациями, продолжат заниматься благоустройством территорий, будут осуществлять нотариат. Усилится и роль сельских старост, общественных советов и ТОСов.

Статус населённых пунктов не изменится, все льготы, компенсации и другие меры социальной поддержки сохранятся, также сохранятся без изменений адрес, прописка, СНИЛС, ИНН, свидетельства о собственности.

Напомним, что инициатива районного совета депутатов о намерении создать муниципальный округ направляется в адрес губернатора, после чего готовится областной закон о преобразовании муниципальных образований, который рассматривается и принимается Законодательным собранием региона. Вступившим в силу закон считается после подписания и обнародования его губернатором.