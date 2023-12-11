Самооборона для школьников

В рамках реализации социального проекта «Основы самообороны для детей школьного возраста» в спортивном клубе «Канку» проводятся бесплатные занятия. Со школьниками занимается обладатель черного пояса 5 дана по каратэ, шихан с более чем 30-летним стажем преподавания – руководитель спортклуба «Канку» Сергей Железнов.

- В этом году администрация Гатчинского района выделила деньги на закупку оборудования для организации нового направления в нашей деятельности, – рассказывает Сергей Николаевич. – Помимо киокусинкай каратэ, которым мы занимаемся уже более тридцати лет с детьми и взрослыми, в клубе «Канку» теперь преподается курс самозащиты для школьников – на основе приемов рукопашного боя и отчасти каратэ. В свое время я прошел серьезные курсы подготовки сотрудников спецслужб, охранников и телохранителей, и в сочетании с многолетним опытом обучения каратистов это помогает преподавать самозащиту. С начала учебного года я провожу тренировки в Гатчинской школе № 9, которые стали отличным дополнением к урокам ОБЖ.

- Чему вы учите на этих занятиях по самообороне?

- Тут несколько направлений и множество приемов. Это и самозащита от ударов руками и ногами, приемы против вооружённого противника (палка, пистолет, нож и другие предметы) – как выбить оружие, как правильно захватить руку нападающего, чтобы он не выкрутился и не нанес удар. Это и физподготовка, и самостраховка при падении, и освобождение от захватов. Но начинаем мы всегда с разминки. Проводим быстрый адаптированный комплекс, чтобы дети переключились на физическую активность после малоподвижной деятельности во время школьных уроков.

- Почему вы занимаетесь с учениками 9-й школы, и какие классы к вам приходят?

- Мы приглашаем на занятия всех школьников города Гатчины, но большинство занимающихся – ученики старших классов школы № 9, так как у нас давно налажено сотрудничество, тренировки клуба «Канку» проходят в спортзале «девятки».

- Какое оборудование вы закупили на полученные от администрации средства?

- Маты, маты-татами, защитные жилеты и шлемы для предупреждения травм при обучении комбинационной практической работе в парах, специальные ракетки-хлопушки для тренировочного процесса – они создают звуковой эффект при попадании, чтобы удар во время тренировки воспринимался на слух. Кроме того, мы приобрели медицинбол и пару фитнес-канатов для улучшения общефизической подготовки.

- Неспортивные, неподготовленные дети справляются?

- Сначала, конечно, большинство учеников делают неправильно, с первого раза ни у кого не получается, но потом вникают, начинают понимать, как действовать, чтобы освободиться от нападающего, как правильно применить разнообразные блоки и удары, разоружить противника. По прошествии нескольких занятий ребята уже демонстрируют неплохие результаты, к тому же им эти тренировки нравятся, они понимают практическую пользу таких занятий и занимаются с удовольствием, стараются. Так что сочетаем приятное с полезным!

- Можно ли другим школам заняться самообороной, и куда обращаться?

- Можно. Телефон для справок: 8-911-970-34-10.

Беседовала Екатерина Дзюба