В Гатчине наградили Молодёжный актив

В зале присутствовали молодые люди, которые объединилась, чтобы вместе развиваться, совершенствоваться и стремиться быть полезными обществу.

- Выражаю вам огромную благодарность. Понимаю, насколько сложная и многозадачная ваша работа. Прошу вас никогда не сдаваться и всегда друг друга поддерживать, – обратилась к гатчинцам председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Молодежный актив приветствовали заместитель главы администрации Гатчинского района Марк Кравчук, председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района Сергей Пименов.

Годом Команды знаний был объявлен 2023-й год в Ленинградской области. Поэтому особое внимание уделялось всем, кто хочет учиться, учить и делиться опытом с другим. А еще было важно сохранить преемственность и привлекать активных и неравнодушных граждан к образовательным инициативам. И это удалось. Молодежь Гатчинского района демонстрирует стремление идти вперед, высокий уровень образования, подготовки, понимания происходящих процессов в мире и в обществе, понимание того, что является настоящей ценностью и на что нужно опираться.

Руководители провели церемонию награждения по итогам 2023 года. Благодарностями председателя комитета по молодежной политике Ленинградской области за активную жизненную позицию и неоценимый вклад в развитие молодежной политики Гатчинского района награждены председатель регионального отделения общественной организации «Улицы России» в Ленинградской области, организатор проекта «Уличная галерея» Федор Кухарь, руководитель региональной общественной организации «Центр добровольческого развития» Дарья Овсяник и Почетный гражданин города Гатчины, верный помощник и соратник в патриотическом воспитании молодежи Юрий Иванович Назаров.

Благодарности совета депутатов и администрации Гатчинского района за вклад в развитие и популяризацию молодежной политики, участие в районных и областных мероприятиях получили психолог Гатчинского Дворца молодежи Надежда Кузоятова, художественный руководитель Войсковицкого центра культуры и спорта Надежда Дудорова, специалист Пудостьского культурно-спортивного комплекса, председатель молодежного совета при главе администрации Пудостьского поселения Александра Исакова, директор Сяськелевскиого информационно-досугового центра Анна Лябова, председатель молодежного совета Сиверского поселения Богдан Зелепуга, соорганизатор молодежного форума «Гром» Наталья Бараненко.

За благородную деятельность по сохранению памяти о подвиге тех, кто приближал Великую Победу, награждены командиры и члены поисковых отрядов «Легенда» и «Искра».

На формирование личности человека на протяжении всей его жизни влияет большое количество наставников, сопровождающих его в раскрытии талантов и способностей, получении образования, выборе профессии, становлении профессионального мастерства. По традиции на сцене чествовали тех, кто непосредственно реализует молодежную политику на местах, кто работает с молодежным активом, кто стал для ребят верным другом и товарищем.

Грамотой за личный вклад в развитие молодежной политики, наставничество, неравнодушие и отзывчивость награждены более 25 специалистов администраций поселений, руководители структурных подразделений и самых опытных общественных организаций.

Отдельной благодарности за личный вклад в проведение крупнейших молодежных мероприятий был удостоен директор Гатчинского Дома культуры Сергей Фикс.

Молодежь аплодисментами приветствовала своих наставников и благодарила за неоценимый труд, старания и выдержку, которую они ежедневно проявляют, независимо от настроения и обстоятельств.

Церемония награждения сопровождалась яркими музыкальными номерами и оригинальными творческими сюрпризами. Ведущие поддерживали атмосферу праздника и не скупились на красочные эпитеты.

Центром притяжения молодежи в Гатчине, несомненно, является Гатчинский Дворец молодежи. Для многих ребят он стал вторым домом. Но таким интересным, теплым, уютным, развивающимся центром притяжения его делают люди, которые там работают. В этот день награды получили Юлия Разумкова, Анастасия Разумкова, Анастасия Родченкова, Наталья Волкова, Юрий Давыдкин и Александра Худякова.

По итогам года благодарности удостоены военно-патриотическое объединение «Отчий край», руководители и сотрудники многофункционального молодежного центра «ИОНЪ», местного отделения «Движение первых», волонтеры гатчинского Дворца Молодежи и Гатчинского педагогического колледжа имени К. Д. Ушинского, самые активные студенты Гатчинского института экономики, финансов, права и технологий.

Верим, что они и в дальнейшем продолжат славные дела и свершения на благо Гатчинского района.

Татьяна Можаева

Фото организаторов