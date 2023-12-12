«Круглый стол» для семей детей-инвалидов

На учете в Гатчинском филиале Центра социальной защиты населения Ленинградской области состоит более 15 тысяч инвалидов, из которых более 620 человек – дети-инвалиды. Все они получают меры социальной поддержки и социальные услуги в соответствии с действующим законодательством.

На «круглый стол» были приглашены представители организаций и учреждений социальной сферы, которые ответили на вопросы, направленные родителями в ходе подготовки к заседанию и возникшие в ходе встречи. А руководители и специалисты получили обратную связь и взяли на карандаш то, что требует разъяснения и проработки.

- Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, был полноправным членом общества, - подчеркнула, открывая «круглый стол», заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова. - Одним из приоритетных направлений социальной политики, реализуемой в Гатчинском районе, является помощь в решении насущных проблем инвалидов, участие их в общественно-политической, культурной и спортивной жизни района. В последние годы большое внимание уделяется созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями. Администрациями городских и сельских поселений разрабатываются паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры, устанавливаются кнопки вызова, поручни, пандусы, наносится контрастное и тактильное выделение верхней и нижней ступеней лестницы наружного входа, устанавливаются тактильные и визуальные таблички с применением шрифта Брайля на дверях и воротах учреждений, обозначающие назначение учреждений и помещений.

С информацией о мерах социальной поддержки инвалидам выступили специалист комитета социальной защиты населения Ленинградской области Валерия Вассерберг и заместитель директора Гатчинского филиала Центра социальной защиты населения Виктория Ермакова. Родителям подробно рассказали о выплатах. Так как формула, по которой определяется размер ежемесячной денежной выплаты родителю, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, не проста, родители просили уточнить, как происходит расчет: что учитывается, что минусуется и от какой суммы.

Специалисты пояснили, что расчет каждой конкретной выплаты производит Центр социальной защиты населения на основании Социального кодекса Ленинградской области. Документы на выплату подаются в МФЦ. Услуга называется «По предоставлению ежемесячного пособия на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания ребенка-инвалида».

В общении со специалистами оказалось много «бумажных» вопросов: родителям детей-инвалидов по-прежнему приходится регулярно собирать справки и ходить по кабинетам, лично получать консультации по конкретным вопросам.

- Что делается для того, чтобы уйти от этой системы, и там, где возможно, где дети очень больные, назначить услуги хотя бы до 18 лет? - поинтересовались участники «круглого стола».

- Программа не стоит на месте, а все время усовершенствуется, - отметила Виктория Ермакова. Она считает, что, возможно, в скором времени услуги детям-инвалидам будут продлеваться автоматически, без заявления законного представителя. И работа в этом направлении уже идет. Например, по транспортным услугам.

Оказание транспортных услуг тоже вызывало вопросы. Родители услышали разъяснение: социальное такси положено только тем, у кого есть эта услуга в индивидуальной программе реабилитации. Сколько раз в месяц можно воспользоваться, в каком случае бесплатно, куда поедет, а куда нет – лучше выяснить заранее. Заказывать машину нужно тоже заблаговременно.

- А что делать, если понадобилось доехать до зубного врача с резкой болью? Не всегда такие поездки можно спланировать за два дня! – поинтересовались участники встречи.

- Звоните. Если в данный момент есть свободное транспортное средство – отвезут, - заверила Виктория Ермакова.

С 8 августа 2023 года вступил в действие новый порядок разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. О прохождении экспертизы и оформлении индивидуальной программы рассказала руководитель экспертного состава №3 БЮРО МСЭ Ольга Баранова.

На вопросы родителей ответили также представители Гатчинской КМБ, Фонда пенсионного и социального страхования, районных комитетов. Участники встречи узнали об услугах Мультицентра социальной и трудовой интеграции и общественных организациях, оказывающим помощь инвалидам.

«Круглый стол» длился больше двух часов. Подводя итоги, председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Игорь Павлов отметил, что на остальные вопросы участники круглого стола получат письменный ответ. Также по итогам встречи будет составлен перечень поручений, чтобы понимать, кто и какие вопросы будет решать в дальнейшем.

По окончании мероприятия у каждого была возможность подойти к специалистам и получить ответы на конкретные вопросы личного характера.

Татьяна Можаева