На пьедестале – боксеры Гатчины
В Выборге с 6 по 9 декабря 2023 года в Выборге проходил областной турнир по боксу памяти председателя общественного объединения «Фа-ворит Выборг» А.П. Петрова, участниками которого стали и гатчинцы.
Рубрики: Спорт
В соревнованиях приняло участие 115 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска и Пскова.
Ленинградскую область представляли 13 обучающихся Гатчинской спортивной школы №2 – воспитанники тренера-преподавателя Алексея Кочукова.
Поздравляем победителей и призеров этих соревнований:
- золотая медаль - Владислав Павлов (60 кг),
- серебряная медаль – Андрей Попов (57 кг),
- бронзовая медаль – Никита Поленок (92 кг), Никита Клещук (51 кг).
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