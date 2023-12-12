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На пьедестале – боксеры Гатчины

В Выборге с 6 по 9 декабря 2023 года в Выборге проходил областной турнир по боксу памяти председателя общественного объединения «Фа-ворит Выборг» А.П. Петрова, участниками которого стали и гатчинцы.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняло участие 115 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманска и Пскова.

Ленинградскую область представляли 13 обучающихся Гатчинской спортивной школы №2 – воспитанники тренера-преподавателя Алексея Кочукова.

Поздравляем победителей и призеров этих соревнований:

- золотая медаль - Владислав Павлов (60 кг),

- серебряная медаль – Андрей Попов (57 кг),

- бронзовая медаль – Никита Поленок (92 кг), Никита Клещук (51 кг).

 

 