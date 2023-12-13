Итоговое сочинение - допуск к экзаменам

Руководитель пункта проведения итогового сочинения (изложения) Галина Васильевна Кукина отметила хорошую подготовленность 11-классников к написанию работы.

- Приятно наблюдать, насколько серьезно и ответственно обучающиеся отнеслись к данному мероприятию. Все явились своевременно, строго соблюдали требования к проведению процедуры написания итогового сочинения (изложения), были дисциплинированы, сосредоточены на работе, не допустили нарушений. Очевидно, что учителями-словесниками дети к написанию данной работы подготовлены. Не составил затруднений и выбор темы сочинения. Все выпускники, получив комплект тем итогового сочинения, своевременно приступили к работе. Большинство обучающихся выбрали следующие темы: «Согласны ли вы с тем, что иногда надо смириться со своей судьбой?», «Какими качествами обладают люди, способные изменить мир к лучшему?». Для раскрытия данных тем у одиннадцатиклассников нашлись развернутые аргументы, позволившие выпускникам создать грамотный текст с последовательными рассуждениями, - сказала Г.В. Кукина.

Успешно написанное сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, а также обеспечивает дополнительные баллы при поступлении в вуз.

- Тема, которую я выбрала, мне интересна, - рассказала ученица11-А класса Гатчинской гимназии имени К.Д. Ушинского Елена Кацар. - Требования вуза, в который я планирую подавать свое сочинение как индивидуальное достижение, предусматривают свои критерии оценивания работы. Необходимо не только привести два литературных аргумента, достаточных для обычного экзамена, но и использовать произведения других видов искусства или исторические факты. В своем сочинении, кроме литературных аргументов, я опиралась на материал, связанный с театром. Очень надеюсь не только на «зачет», но и на высшую оценку вуза.





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