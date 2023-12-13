«Мемориал М.И. Чигорина» прошёл в Гатчине

Имена победителей и призеров по номинациям:

- девочки (2010 г. и младше): Пыталева Мария, Алиева Мадина, Заботина Ирина, Кушкина Ксения, Иванова Полина и Котова Мария.

- юноши (2010-2011 г.р.): Константин Мяльтон, Александр Безносов, Александр Суворов, Василий Чиж, Степан Бойков и Вячеслав Мирчук.

- мальчики (2012-2013): Изотов Ярослав, Вальков Захар, Бойков Александр, Герасимов Иван, Иванов Егор и Иванов Роман.

- мальчики (младшая группа): Ополченный Владимир, Мамонов Тимофей, Колиш Александр, Зайдин Михаил, Приходько Андрей и Коваш Даниил.

Победитель в каждой номинации получил большой красивый Кубок от спорткомитета Гатчинского района, диплом и медаль, а также приз от спонсора соревнований - Гатчинского РайПО.

Без кубка, но с медалью и грамотой, а еще призом закончили турнир вторые и третьи призеры всех четырех номинаций. Участники, занявшие места с 4 по 6 также были отмечены призами спонсора.

Приятно отметить, что подобный формат соревнований понравился как самим участникам, так и их главных болельщикам – родителям, а также бабушкам и дедушкам.





Организаторы турнира