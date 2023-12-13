Почему так выросла квартплата?

Для измерения объема потребленной тепловой энергии в большинстве многоквартирных домов установлен общедомовой прибор учета тепла, и плата за отопление осуществляется по фактически потребленной тепловой энергии. Холодно на улице – платим больше, летом – не платим совсем.

Почему так выросла плата за ноябрь? Как пояснили специалисты МУП «Тепловые сети» города Гатчины, во-первых, в октябре температуры были плюсовые, а в ноябре ударили морозы. Во-вторых, отопительный период начался только в середине октября, поэтому и платить пришлось меньше, а в ноябре жители получали тепло уже весь расчетный период, поэтому размер оплаты вырос.

Также напомним, что регулированием деятельности теплоснабжающих предприятий региона занимается комитет по тарифам и ценовой политике правительства Ленинградской области, он же утверждает тарифы на тепло и горячую воду. Тарифы на услуги в сфере теплоснабжения на 2023 год можно увидеть на сайте комитета в разделе «Тарифы в сфере теплоснабжения».





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