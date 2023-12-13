В Приоратском парке Гатчины 16 декабря – новогодний праздник

Как рассказали в Парковом агентстве Ленинградской области, в этом году на конкурс «Приоратская сказка» поступило более 180 ярких, красивых, нарядных и оригинальных работ. Ребята вместе с родителями, воспитателями и учителями отлично постарались!

Накануне состоялось заседание жюри, в состав которого вошли: руководитель студии художественной росписи по ткани «Волшебные краски» Центра творчества юных Наталья Смирнова, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея театрального и музыкального искусства, фотограф и дизайнер Рина Рындина, руководитель АНО «Центр Досуга и Развития «Акуна Матата» Ирина Кириллова.

14 декабря все игрушки отправятся в Приоратский парк и украсят высокую ель у Водонапорной башни. Всем участникам конкурса по традиции направим электронные дипломы и видеопоздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки. А победителей конкурса наградят 16 декабря на празднике.

У Водонапорной башни юных гостей будут ждать сказочные герои, игры, зажигательные танцы, большой хоровод вокруг елки и, конечно, Дедушка Мороз и Снегурочка.

- Будем разгадывать загадки, участвовать в конкурсах, петь новогодние песни и, конечно, загадывать желания под «раз два, три, ёлочка, гори!». А Приоратский парк станет живописной зимней декорацией и главным героем для волшебного новогоднего путешествия ребят. Не дадут замерзнуть и согреют вкусной едой и горячими напитками наши друзья Grill Master, - поделились секретами праздника в Парковом агентстве.

Вход свободный!