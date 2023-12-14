В Гатчину приехала свадебная мода

Уникальная выставка рассказывает об истории торжественных регистраций брака, традициях и обрядах. Здесь представлены исторические документы, включая дореволюционные, актовые книги, свадебные фотографии, предметы быта, без которых еще 50-100 лет назад не обходилась ни одна свадьба. В их числе рушники, самый старший из которых 1930 года, приданое невесты, медали, которые выдавались родителям новорожденных малышей в регионе. Но, наверное, главной изюминкой выставки стала галерея советской свадебной моды разных лет. Тут и белые мини-платья без украшений, и помпезные платья в пол. Самому старшему наряду невесты – 55 лет.

В этом году выставку «Там, где рождается семья» уже посетили более трех тысяч человек. Впервые ее увидели 8 июля жители Всеволожска. Гатчина стала пятым городом 47-го региона, куда приехала выставка. Экспозиция развернулась на втором этаже городской библиотеки, в читальном зале, где достойным фоном для нее стали книги и периодические издания.

В торжественном открытии приняла участие начальник управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова.

- Тенденция современной молодежи - выездные регистрации брака, но торжественные регистрации тоже пользуются большой популярностью. Именно они стали основой выставки, которая в следующем году станет еще более актуальной, так как 2024 год объявлен президентом нашей страны Годом семьи. На нашей выставке представлены личные вещи семей из всех районов Ленинградской области. И у каждого свадебного платья – своя история, - отметила Ольга Куликова.

Например, Выборгский ЗАГС выставил платье самой миниатюрной невесты. Она перед свадьбой так волновалась и настолько похудела, что теперь ее платье не налезает ни на один манекен. К этому наряду есть диаскоп с фотографией невесты в платье, которое уже стало историей.

В центре экспозиции представлен оживший образ регистратора в платье из темного бархата с геральдической цепью.

Экскурсовод помогает сделать выставку интересной и понятной для любого возраста. Для детей дисковые телефоны, печатная машинка, пожелтевшие документы, проигрыватель с пластинками - это что-то фантастическое, а для старшего поколения – ностальгия.

От руководства Гатчинского района всех собравшихся приветствовала заместитель главы администрации Ольга Мясникова. Она поблагодарила областной ЗАГС за возможность познакомиться с выставкой, отметив, как что бы ни менялась жизнь, настоящая семья и крепкий брак остаются неизменной ценностью.

- На этой выставке можно наглядно увидеть, как изменялся и развивался институт семьи, как изменялись и развивались органы ЗАГС за свои 106 лет существования. Чернила и пишущая машинка ушли в прошлое, на смену им пришла служба, использующая самые современные технологии. Мы пишем историю каждого человека, которая потом складывается в историю семьи, историю государства, историю народа, - отметила председатель комитета по делам ЗАГС Гатчинского района Дарья Якубова.

Семейную реликвию – свадебный наряд - лично представила на выставке ее мама Лариса Анатольевна Румянцева. Она – жительница города Гатчины, выходила замуж в 1980-м году.

- Хочу сказать, что жениха я себе нагадала. Это было Рождество, с 6 на 7 января. Мы с подружкой решили погадать. Ради смеха. Гадали-гадали, и я так ничего не увидела. В глазах уже двоилось. И мне показалось, что я увидела два колечка, как на свадебных открытках. А ночью во сне увидела перед собой темноволосого мужчину. И так случилось, что в конце января на вечере встречи нашла своего будущего супруга. Первого апреля мы подали заявление, а 21 июня у нас была свадьба в Гатчинском Дворце бракосочетаний. Я работала в ателье закройщиком. Платье мне шили всей бригадой. У нас не было тогда закруточных машинок, чтоб воланы красиво смотрелись. Так заведующая днями и ночами сидела, закручивала эти воланы дома. Перед самой свадьбой мне вручили это платье. С тех пор мы с мужем 43 года вместе, - рассказала Лариса Анатольевна.

Участницы ансамбля «Россияночка» преподнесли организаторам и гостям мероприятия творческий подарок - исполнили старинные песни гатчинской земли, как парни сначала присматривались и припевались к девчонкам, а потом свадьбу отмечали, и угостили всех свадебным караваем.

После Нового года выставка «Там, где рождается семья» продолжит свое путешествие по Ленинградской области, в феврале 2024 года ее покажут в Тосно.

Татьяна Можаева