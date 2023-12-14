Волонтеры Гатчины на форуме «Доброволец.ЛО»

Региональную премию «Доброволец. ЛО» в этом году получили 43 лауреата. Торжественная церемония награждения прошла на ежегодном форуме «Доброволец.ЛО» в театре «На Литейном», где собралось около 250 волонтеров по разным направлениям.

Участников форума приветствовали заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой и председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

По итогам год заслуженные награды вручили самым активным волонтерам. Тем, кто всегда готов к добрым поступкам. Их истории, дела и их инициативы - яркий пример того, как каждый может изменить мир к лучшему.

Награды вручили финалистам регионального этапа премии #МыВместе, а их числе Алина Рыкова с проектом «Редкая Фракция», победитель в номинации «Территория для жизни», категория - волонтеры.

Более десятка человек были награждены Благодарственными письмами за организацию и проведение в 2023 году молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». Среди них - замруководителя по общественным проектам Гатчинского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова.

Еще пять человек были отмечены благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи за особый вклад в реализацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». В их числе жители Гатчины - активист муниципального штаба «Мы вместе» и директор благотворительного фонда «Ленинградский тыл» Юлия Ногина и руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева.





Татьяна Можаева