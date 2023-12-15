«Империя смотрит на Восток», или Путешествие с наследником престола

Знаменитое восточное путешествие последнего императора России, во время которого он побывал во многих местах Евразии, состоялось в 1890 - 1891 годах. Ему предшествовало знаменательное событие: в 1890 году император Александр III принял решение проложить Транссибирскую железнодорожную магистраль. Строительство Великого Сибирского пути, как тогда называли Транссиб, завершилось в 1916 году. Эта железная дорога стала самой длинной в России и в мире – более 9 тысяч километров!

«Обручение с Россией»

Строительство Транссиба было по-настоящему эпохальным событием, сыгравшим огромную роль в освоении восточных территорий России. Но желание поближе познакомиться с этими загадочными землями возникло у русских правителей гораздо раньше.

Как говорит старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина» Айсулу Шукурова, в XIX веке многие страны Европы сместили акцент своего внимания с «заграницы» на свою собственную историю и жизнь местных жителей. И Россия не стала исключением в этом смысле.

- Одним из первых императоров, которые начали совершать путешествие по России, стал Николай I, - отмечает Айсулу Шукурова. - Причем это были не разъезды по делам, а именно желание ознакомиться со своей страной и её жителями. С этими же целями по стране путешествовал и Александр II, тогда еще великий князь. Его поездки по России современники назвали «обручением с Россией»... Конечно, Романовыми двигал не только познавательный интерес. Важны были также вопросы политические и государственные. Так, например, необходимо было определиться с межеванием границ после Крымской войны, которая на самом деле затронула не только Крым, но и Кавказ, и Дальний Восток. Среди наших интересов была и торговля с Китаем, которой нужно было обеспечить безопасность. К тому же, именно в странах Востока пересекались интересы многих европейских стран — главных игроков мировой политики. Все это для России было очень важно. И можно сказать, что вершиной всех этих процессов стало путешествие на Восток цесаревича Николая Александровича.

Небольшая делегация во главе с 22-летним цесаревичем, будущим императором Николаем II, выехала из Гатчины осенью 1890 года по Варшавской железной дороге. Проследовав морским путём, Николай Александрович посетил Египет, Индию, Сингапур, Сиам, Китай, Японию. Официальную часть своей миссии он завершил в мае 1891 года, прибыв во Владивосток. Отсюда цесаревич начал уже сухопутное путешествие через всю Россию обратно в Санкт-Петербург. Впервые в российской истории будущий правитель России своими глазами увидел Сибирь и Дальний Восток, а также их жителей – своих подданных. Это путешествие не только опередило свое время, но и задало вектор дипломатии и российской внутренней политики будущего на долгие годы.

Своими глазами

Выставка «Империя смотрит на Восток» в ГМЗ «Гатчина» посвящена не только дипломатической миссии Николая II. Как говорят создатели экспозиции, это своего рода путешествие по тем странам и встречи с теми людьми, которых увидел царственный путешественник.

- Эта выставка – даже не попытка исследования, - отмечает заведующая научно-фондовым отделом ГМЗ «Гатчина» Александра Фарафонова. - У неё есть свой лирический герой – некий путешественник XIX века, человек, достаточно состоятельный для того, чтобы отправиться куда-то за границу, авантюрист по складу, потому что осмелился отправиться туда, не зная языка и особенностей восточных стран. Путешествуя по Ближнему или Дальнему Востоку, он видит какие-то вещи, которые его удивляют и даже шокируют. Он покупает всё это, при том, что эти вещи очень разные по ценности и внутреннему содержанию. Это могут быть предметы, которые сейчас называют китчевыми – яркие, манкие. Но среди них встречаются и очень редкие артефакты, в которых он видит истинную суть, например, небесная сфера – глобус, сделанный в Индии в XVII веке.

Как говорит Александра Фарафонова, самой большой трудностью во время подготовки выставки стало формирование ее концепции.

- Нам нужно было выбрать такие экспонаты, чтобы они, с одной стороны, действительно вызывали интерес у посетителей, - отмечает она. - А с другой стороны, это должны быть вещи со смыслом, чтобы человек мог

прийти сюда, и даже не один раз, с целью найти эти смыслы.

Как отмечает Александра Фарафонова, огромную помощь в формировании экспозиции оказали коллеги: участие в этом масштабном проекте приняли двенадцать музеев, среди которых Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Государственный музей-заповедник «Царское Село», Государственный музей истории религии.

Большинство экспонатов, представленных на выставке, относятся к периоду от конца правления Николая I до завершения царствования Николая II. Есть и более ранние и редкие предметы, привезенные в Россию еще при Петре Первом.

История с географией

Общая концепция выставки «Империя смотрит на Восток» выстроена по географическому принципу — по различным регионам. Здесь представлена как восточная часть Российской империи, так и заграница – Персия, Индия, Таиланд, Сиам, Китай, Япония.

Первым посетителей выставки встречает пятиметровый макет транссибирского экспресса, представленный Центральным музеем железнодорожного транспорта Российской Федерации. Транссибирский экспресс начал функционировать в 1898 году: его маршрут пролегал от Москвы до Иркутска. Модель этого поезда была выполнена в 1910 году. Она включает пять вагонов (один – первого класса, два вагона – второго, вагон для отдыха с душевой и туалетом, багажный вагон), повторяя во всех деталях и подробностях настоящий поезд.

Со следующего зала начинается путешествие по регионам – Кавказ, Сибирь, Малая Азия, Ближний и Дальний Восток. Внутри каждой «региональной» экспозиции собраны очень разные вещи – от оружия до шедевров искусства. Экспозиции дополнены огромными – в рост человека – фотопортретами людей, чьи лица отображают историю и судьбу этой территории.

Любая выставка – это ещё и работа дизайнера-конструктора. Пространство выставки «Империя смотрит на Восток» продумано таким образом, чтобы посетители могли погрузиться в легкое медитативное состояние, основа которого – созерцание прекрасных предметов. Особенным образом сконструированные витрины, затемнённые залы, подсвеченные предметы, которые приковывают к себе взгляд. Экспозиции дополняют проекции с вращающимися узорами.

Еще одна особенность выставки – на окнах залов нет штор: они просто заклеены цветной пленкой. Причем, цвета для каждого зала подобраны в соответствии с особенностями и символикой данного региона. Как говорят кураторы выставки, наибольший эффект погружения возникает в первой половине дня, когда светит солнце: у посетителя возникает ощущение, что он окутан дымкой этого цвета...

На пути к миру

- К Востоку относились по-разному - иногда подозрительно, иногда как к волшебной сказке, - говорит Айсулу Шукурова. - Но Восток — очень разный, и по религиозным верованиям, и по культуре, и по языкам. Совершенно неоспоримо то, что именно путешествия и экспедиции русских исследователей второй половины XIX века закрыли многие белые пятна на географических картах Востока. Огромную роль в этом сыграло отечественное востоковедение, открыв очень большую страницу нашей общей культуры: это и изучение языков, и составление коллекций, и этнографические изыскания.

Как считает Айсулу Шукурова, выставка «Империя смотрит на Восток» не только необычайно насыщена уникальными экспонатами и смыслами, но и весьма актуальна.

- Именно сейчас изучение культурного многообразия очень важно для нашей страны, - говорит она. - Это путь к миру, и по-другому уже не получится. Нельзя человека заставить любить как родного того, кого он не знает. Мир может стать прочным, только если мы узнаем особенности жизни и традиции других людей, сможем понимать, о чем они говорят, чем живут. Мне кажется, наша выставка может послужить одним из камешков в основании того прочного мира, который нам всем сейчас очень нужен...

Выставка «Империя смотрит на Восток» продлится в Гатчинском дворце до 7 апреля 2024 года.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой