Итоговая встреча женского актива, как всегда, началась очень красиво и романтично. В фойе красоту гатчинских женщин отражало «фотозеркало» и подчеркивала фотозона. В праздничном зале для женщин пели и читали стихи мужчины – артисты ДК.

После церемонии торжественного открытия к участникам мероприятия обратились организаторы и почетные гости. Вспоминали, как начиналось женское движение, кто стоял у истоков объединения, как оно менялось со временем.

Статистика участия женщин в управлении по Гатчинскому району говорит о том, что сейчас среди руководителей крупных предприятий (данные по совету директоров) - 8% женщин, среди ИП - 36%, в образовании – 87%, в спорте – 33%, в здравоохранении (руководители учреждений/подразделений) – 71%/96%, среди глав муниципальных образований и администраций – 41%. Причем, гендерные соотношения в органах местного самоуправления сильно отличаются: в рядах депутатского корпуса женщины составляют 36%, среди работников администрации Гатчинского района – 87%, среди работников администраций поселений – 82%.

Участников встречи приветствовала председатель Ленинградского регионального отделения «Союза женщин России» Татьяна Толстова. Она отметила, что Гатчина была и остается застрельщиком всего лучшего в женском движении, и региональному движению женщин в целом есть чем гордиться. В качестве приоритетов в центре внимания женсоветов – многодетность, сотрудничество с некоммерческими организациями (НКО) и поддержка СВО.

Церемония награждения была столь внушительна по количеству номинантов, что проходил в несколько этапов.

Благодарственными письмами председателя Ленинградского регионального отделения Союза женщин России за активную жизненную позицию, за личный вклад в развитие женского движения на территории Гатчинского района награждены члены женсовета Гатчинского района - директор семейного клуба досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение» Светлана Зубак, директор некоммерческой организации поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» Олеся Грачёва, председатель женсовета Пудомягского поселения, директор Центра развития и поддержки общественных и социальных инициатив «Наследие» Елена Свирида, координатор проектов Центра развития и поддержки общественных и социальных инициатив «Наследие» Ангелина Высоцкая, заместитель главы администрации Гатчинского района по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова и начальник сектора по взаимодействию с общественными объединениями комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Дина Никулина.

В торжественной обстановке были награждены победители областного фотоконкурса «Материнская слава – отцовская доблесть». В номинации «Мой родитель – педагог» победила Елизавета Павлюшина. Награду получила ее мама - Анастасия Павлюшина. Победителем в номинации «Мама, папа и я – лучшие друзья» стал Лучезар Свиридов. Поздравления и подарки принимала его мама Анна Свиридова. Победителем в номинации «Моя мама лучше всех!» стала Алиса Карипова. Награда была вручена ее маме Анне Литвиновой.

Глава администрации Гатчинского района, член правления регионального отделения «Союза женщин России» Людмила Нещадим выразила благодарность женщинам, стоявшим у истоков женского движения. Это Галина Панасюк, Елена Михайлова, Людмила Сенькина, Людмила Тептина. И поблагодарила всех, кто сегодня развивает женское движение.

- Каждый из вас, делая свое дело с любовью и удовольствием, может и не осознает в полной мере, как много это значит, и как это влияет на жизнь Гатчинского района и Ленобласти. Благодарна всем, кто в рамках проекта или каждодневного участия не оставляет без внимания и заботиться о ребятах, которые находятся в зоне СВО, об их семьях, - сказала Людмила Нещадим.

Благодарственными письмами главы администрации Гатчинского района за активную жизненную позицию, вдохновляющую творческую работу по развитию женского движения и реализации социально значимых проектов в Гатчинском районе награждены члены женсовета Гатчинского района - председатель женсовета Сиверского поселения Екатерина Лобановская, председатель женсовета Сусанинского поселения Ирина Позиненко, председатель женсовета Веревского поселения Елена Игнатьева, заместитель председателя женсовета Таицкого поселения Елена Ямса.

В приветственном слове депутат Законодательного собрания Ленинградской области, член правления регионального отделения «Союза женщин России» Людмила Тептина поблагодарила активистов женского движения за неравнодушие, активную гражданскую позицию, помощь участникам СВО и пропаганду семейных ценностей. Благодарственными письмами областного парламента награждены члены женсовета Гатчинского района - председатель женсовета Дружногорского поселения Наталья Егерева, председатель женсовета Вырицкого поселения Олеся Федорова, член женсовета Сяськелевского поселения Мария Федорова и председатель женсовета Гатчинского района Марина Шутова.

- В современном мире никого не удивляет факт присутствия женщин в политике, науке медицине, бизнесе, стало нормальным, что женина может оказывать свое влияние на развитие глобальных процессов, - отметила, выступая с отчетом о деятельности в 2023 году, председатель женсовета Гатчинского района Марина Шутова. - Сегодня мы можем говорить о двух главных областях деятельности женщины: она является надежным тылом семьи и успешной деловой женщиной, занимающей активную жизненную позицию в современном обществе. Женщины Гатчинского района являются основателями различных фондов и социальных площадок, они организуют мероприятия экологической направленности, в защиту детей, мобилизованных, их работа направлена на поддержку тех людей и организаций, которым нужна реальная помощь здесь и сейчас. Выражаю искреннюю благодарность всем женсоветам за ваше неравнодушие к проблемам жителей своего поселения, своевременно оказанную помощь, за вашу активную жизненную позицию.

Более подробно Марина Шутова остановилась на некоторых мероприятиях, которые проводятся женсоветами поселений. Так, основное направление деятельности женсовета Сиверского поселения – экологическое. В этом году был реализован экопроект «Мы из будущего».

Уже не первый год ведут активную работу в разных социально-значимых направлениях члены женсовета Вырицкого поселения. Марина Шутова отметила такие социальные проекты, как «Личный пример» (под девизом «Спорт спасет мир»), «Мягкая женская сила Вырицы» (помощь СВО, мастер-классы для всех желающих), «Вырица в лицах».

Много положительных откликов собрал открытый тренинг для женщин «Женский круг» в Веревском поселении.

В Таицком поселении фестиваль «Хоровод дружбы» - уже традиционное мероприятие. И прозвучало предложение провести его на уровне региона.

Помощь участникам СВО – это направление является одним из приоритетных направлений в работе всех женсоветов. Марина Шутова отметила женсовет Сусанинского поселения и рассказала о социальной инициативе его руководителя Ирины Позиненко. Ее цель - обеспечить наших ребят «за ленточкой» домашней едой, хранящей тепло женских рук и заботу.

- Это лишь малая доля того, что еще нас ждет, - сказала Марина Шутова. - Поднимать роль семьи в обществе, заниматься воспитанием, развивать социальную поддержку, способствовать адаптации женщин к изменившимся условиям в обществе – все это только верхушка айсберга. Неслучайно 2024 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи. Впереди у нам много интересных событий. Очень важно именно сейчас поддерживать семейные традиции и своим личным примером формировать настоящие семейные ценности – любовь и взаимопонимание, доверие и заботу, уважение и конечно, счастливое родительство.

Марина Шутова рассказала и о НКО, которые реализуют социальные проекты с женщинами, для женщин и во имя женщин. О них уже писала газета «Гатчинская правда».

- Подводя итоги, хочется призвать женщин не впадать в крайности относительно своих статусов. Всегда помните, что мы - женщины, это многогранные и многозадачные личности. Мы можем выполнять одновременно несколько несвязанных между собой дел, мы различаем больше цветовых оттенков, мы способны испытывать больше чувств и эмоций, мы помним все мелочи и «важные» даты. Чтобы не происходило, помните главное правило: во всем должен быть баланс. Поэтому ценность современной женщины кроется именно в умении балансировать между множеством ролей и статусов. Умело и быстро вживаться в нужную «роль», в зависимости от ситуации, - сказала Марина Шутова.

Благодарственными письмами председателя женсовета Гатчинского района были награждены Ирина Герасимчук, Надежда Матвеева, Наталья Смирнова, Светлана Борисова, Христина Шайхутдинова, Татьяна Лопаткина, Любовь Никитина, Елена Агафонова, Елена Кузнецова, Татьяна Никитина, Юлия Миронова, Татьяна Ефименкова, Елена Мамедова.

Особенностью проведения итоговой встречи с женским активом Гатчинского района стало то, что этот раз был представлен пример взаимодействия органов местной власти и социально ориентированных НКО. После отчета прошло итоговое мероприятие проекта «Женский форум-митап «От слов к действию», поддержанное в рамках муниципального этапа грантов губернатора Ленинградской области и получившее финансирование из бюджета Ленинградской области. Проект реализуется АНО «В ногу со временем», руководитель - Олеся Грачева.

Мероприятие завершилось концертом «Соло для души», посвященным 100-летию со дня рождения почетного гражданина Ленинградской области, композитора Исаака Шварца.

Татьяна Можаева