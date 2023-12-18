Гатчинский «Аэродром» - чемпион по бадминтону

Финал областного фестиваля среди лучших школьных спортивных клубов Ленинградской области по бадминтону состоялся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в Гатчине 16 декабря. За звание лучшего школьного спортивного клуба по бадминтону боролись более 100 участников в мужской, женской и смешанной парной категориях.

По итогу 5-часовой борьбы места распределились следующим образом:

- 1 место – ШСК «Аэродром», Гатчинский район,

- 2 место – ШСК «Урсус», Всеволожский район,

- 3 место – ШСК «Пионер», Выборгский район.

Напомним, что региональная школьная спортивная лига объединяет все школьные спортивные клубы Ленинградской области. Она была создана в 2013 году в рамках реализации федерального проекта «Детский спорт» национального проекта «Демография». Сегодня в регионе действуют 335 школьных спортивных клубов, в которых занимаются больше 40 тысяч школьников.