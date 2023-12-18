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Гатчинский предприниматель выкупил у Ленобласти здание санатория-профилактория за 104,6 млн рублей

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одной из приоритетных задач нашего региона, поэтому КУГИ регулярно формирует перечень объектов, которые могут быть предоставлены для воплощения бизнес-идей.

Рубрики:  Бизнес

Так, 8 лет назад, был заключен договор аренды здания и земельного участка из перечня для размещения медицинского центра «Здоровье» в Гатчине. Арендатор добросовестно соблюдал условия договора, а теперь решил воспользоваться преимущественным правом на приобретение арендуемого имущества по рыночной стоимости.

Федеральный закон № 159-ФЗ, позволяет выкупить имущество, при соблюдении следующих условий:

- договор аренды заключен на 2 года и более;

- отсутствует задолженность по арендной плате;

- предприниматель числится в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Всего в 2023 году КУГИ пополнил бюджет за счет продажи арендуемого бизнесом имущества на 118 млн рублей.