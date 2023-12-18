Парад Дедов Морозов в Гатчине

Веселый праздник «Кабы не было зимы» развернулся в Гатчине на площади Станислава Богданова у большой нарядной елки. На конкурс были делегированы лучшие Деды Морозы и Снегурочки от всех поселений Гатчинского района. Сказочную колонну и дедморозовский духовой оркестр встречали с восторгом, а их выход на сцену – фанфарами.

Председателем жюри конкурса стал режиссер, организатор, обладатель нагрудного знака «За служение культуре», знака «За заслуги в культуре и искусстве» Александр Сапожников. Вместе с ним конкурсантов оценивали заведующая сектором театрального и циркового искусства Дома народного творчества Ленинградской области, режиссер, член Союза театральных и цирковых деятелей России Людмила Боевчук и главный специалист сектора реализации культурных проектов Яна Мазаленко.

Вместе с уважаемым жюри зрители три часа выбирали самых добрых, веселых и креативных новогодних волшебников. По условиям конкурса Деды Морозы и Снегурочки приветствовали гостей, танцевали, проводили игровую программу, которая никого не оставила равнодушным. Жюри оценивало мобильность дуэтов, их умение работать с разновозрастной аудиторией.

На протяжении всего конкурса теплую атмосферу праздника создавали Елочка-иголочка, Снеговик, Снеговушка и большая команда веселых сказочных персонажей.

Самый популярный комментарий в соцсетях под фотографиями: «Как красиво! Почему я пропустил это событие!». Учитывая, что рекламы практически не было, очень повезло тем, кто живет и гуляет поблизости.

По итогам состязаний первое место завоевали новогодние волшебники из Сиверского поселения, второе – Дед Мороз и Снегурочка из Войсковицкого поселения, третье место - пара из Веревского поселения. Звания лучшего актерского ансамбля удостоено Рождественское поселение.

Лучшей Снегурочкой была выбрана Елизавета Ковалева - актриса Гатчинского ТЮЗа. На конкурсе она представляла город Гатчину.

Лучшим Дедом Морозом стал Андрей Клементьев из Пудости, молодой человек с активной жизненной позицией, занимающийся патриотическим воспитание молодежи, командир поискового отряда «Искра».

Праздник завершился общей песней и красочным фейерверком.

Татьяна Можаева