Предновогодний концерт

Накануне Нового года концерт этого уникального хора под руководством Софьи Левицкой и концертмейстера Елены Веселовой, как всегда, собрал полный зал.

В исполнении коллектива прозвучали произведения на стихи Пушкина и Лермонтова, песни знаменитых русских и советских композиторов, русские народные и патриотические песни, в том числе на музыку Софьи Левицкой.

В этот день состоялась премьера песни «Память блокады» (музыка С.Левицкой, слова В.Бабра и В.Кошелева), посвященной 80-летию полного снятия блокады Ленинграда.

После концерта у всех было приподнятое настроение: ветераны поют и душа молодеет.

- Жизнеутверждающий, несущий радость, оптимизм, любовь к жизни коллектив ветеранов обворожил слушателей своим исполнением произведений, - поделился впечатлениями на страничке в соцсетях Геннадий Богданов. - Конечно, все хористы - люди преклонного возраста, ветераны, но глядя на них явно видно, что они моложе многих молодых. Как прекрасно, когда люди, не смотря ни на что, творят и трудятся, дарят свет и радость! Это восхищает и подает пример и вдохновение всем, кто с ними соприкасается. Петь - это большой труд, требующий постоянных репетиций, больших эмоций. Спасибо за праздник и за то, что вы несете бесценные ценности для души, за воспитание и прекрасное исполнение песен.

Татьяна Можаева