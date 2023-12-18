Премию «Команда Путина» вручили в Гатчине

«Мы должны гордиться тем, что такие люди есть в нашей Ленинградской области», – сказал губернатор Александр Дрозденко, вручая награды.

В Голубом зале Дома культуры собрались представители «Народного фронта», лауреаты, руководители Гатчины и района, почетные гости. В списке награжденных – 31 человек. Обладателями премии стали активисты общественных организаций, волонтеры, благотворители, руководители предприятий, журналисты, деятели культуры, медики и учителя. Александр Дрозденко подчеркнул, что премия вручается тем, кто, не щадя себя, работает на благо Родины:

- Девиз премии «Команда Путина»: от людей – людям. Это абсолютно правильный девиз, потому что «Команда Путина» – это не про карьерный рост, не про какие-то дополнительные возможности или перспективы. Эта премия дается людям, которые, работая на производстве, в социальной сфере, будучи военнослужащими, спасателями или волонтерами, не щадя своё здоровье, время и силы, зачастую забирая время у семьи, работают на страну.

В числе награжденных – гатчинцы: генеральный директор Гатчинского комбикормового завода Дмитрий Кулагин, учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. Ушинского Иван Хеорхе, глава Агентства социальных инициатив Прасковья Васильева, сотрудник фонда «Защитники Отечества» Екатерина Смирнова.

Глава региона вручил благодарственные письма от «Народного фронта» тем, кто внес особый вклад в поддержку бойцов СВО и их семей – участникам проекта «Все для победы!». Награды получили 23 человека, в том числе староста деревни Малые Колпаны Ольга Павлова – за участие в сборе пожертвований для защитников Донбасса. Жители деревни, дети и взрослые, помогают фронту, как могут: плетут маскировочные сети, заливают свечи, собирают корма для приютов животных в Донецке, отправляют для нужд фронта тушенку, сладости, перечисляют деньги и пишут письма нашим бойцам.

Также премию «Команда Путина» получили председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, директор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Ленинградской области Сергей Галяев, президент Ассоциации фермеров Ленинградской области Михаил Шконда, уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Татьяна Толстова и многие другие.

Вместе с губернатором лауреатов поздравляли амбассадоры «Народного фронта» – спецкор «Первого канала» Ирина Куксенкова и актёр Михаил Мамаев, которые работают в зоне спецоперации с самых первых дней. Ирина Куксенкова – обладательница трех высоких наград: ордена Мужества и медалей «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу».

Общероссийский «Народный фронт» выступил инициатором учреждения премии «Команда Путина» в 2022 году. «Народный фронт» Ленинградской области стал одним из лучших по сбору гуманитарной помощи для военных и мирных жителей: за полтора года было отправлено более 160 тонн грузов.

Екатерина Дзюба