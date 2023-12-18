Рождественские чтения»-2023: православие и отечественная культура

Юбилейные Рождественские образовательные чтения Гатчинской епархии стали региональным этапом XXXII Международных Рождественских образовательных чтений Русской Православной церкви. Участие в форуме приняли представители духовенства и общественности, специалисты администрации и сферы образования Гатчинского района.

По традиции, Рождественские чтения открыл епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

- Латинское слово «культура» имеет религиозные корни, - отметил владыка. - Это понятие переводится как «возделывание», «воспитание», «развитие» и происходит от слова «культус» («почитание, поклонение»). Создав человека, Господь поместил его в Рай, наказав возделывать и хранить его. Культура как сохранение окружающего мира и забота о нём является богозаповеданным делом человека. Так, уже за пределами Рая, возникли орудия труда, градостроительства, сельского хозяйства, искусства…

В этот день по давно уже сложившейся традиции прошло награждение победителей епархиального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота божьего мира». Как напомнил координатор регионального этапа конкурса в Гатчинской епархии иерей Сергий Чекоданов, всего на конкурс было представлено около 130 работ в трёх возрастных категориях и в двух номинациях. Рисунки детей оценивали профессиональные художники и иконописцы. Талантливые ребята из разных уголков Ленинградской области получили дипломы и памятные подарки. Лучшие работы отправятся на заключительный этап международного конкурса, который пройдёт в Москве.

Программа форума была насыщенной. На Пленарном заседании выступали с докладами и сообщениями священнослужители, педагоги, деятели науки и культуры из Гатчины, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Рождественские слушания стали доброй традицией, - подчеркнул ответственный за связи с общественностью Гатчинской епархии иерей Александр Асонов. - Традиция, предание, то есть то, что передается из поколения в поколение носителями определённой веры и определённой культуры, всегда помогают сохранить именно саму культуру, давая ей возможность развиваться дальше. А история сама по себе непременно предполагает основу для будущего развития. То есть, образ будущего может сложиться только на основе сохранения предания, традиции и памяти о прошлом.

Доклад о профессиональном развитии педагога в условиях деятельности образовательных организаций с религиозным компонентом представила заместитель директора гатчинской школы имени императора Александра III Наталья Дмитриева. Как отметила Наталья Сергеевна, согласно статистике, на сегодняшний день из всех школ в России 98 процентов составляют государственные школы, программа которых основана на светском образовании с элементами православной культуры. В рамках государственной школы православное образование представлено в основном предметом «Основы православной культуры». Среди граждан России — около 70 процентов людей, принявших крещение. Однако только 36 процентов родителей выбирают этот предмет в государственных школах.

Частные школы с религиозным (православным) компонентом составляют всего 2 процента. В них, как правило, преподаются такие предметы, как основы православия, церковно-славянский язык, церковное пение; могут преподаваться греческий и латинский языки.

- В воспитательном процессе необходимо задействовать лучшие достижения культуры, прежде всего, русской, отечественной, - уверен председатель отдела религиозного образования и катехизации Гатчинской епархии, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной академии, протоиерей Виталий Грищук. - Но, прежде всего, важно воспитать в нашей молодежи чувство любви к Богу и к человеку.

Отец Виталий напомнил слова поэта Н.А. Некрасова: «Любовь к Отечеству заключается, прежде всего, в глубоком, страстном и небесплодном желании ему добра и просвещения, в готовности нести ему на алтарь достояние и саму жизнь; в горячем сочувствии ко всему хорошему в нём и в благородном негодовании против того, что замедляет путь к совершенствованию».

С докладом ««Личность, общество и церковь в социальном служении» выступил председатель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Гатчинской епархии, иерей Алексий Дудин. Он напомнил, что главная миссия Русской Православной церкви зиждется на двух христианских первоосновах. Первая из них — любовь к Богу, которая воплощается в молитве и богослужении; вторая - любовь к ближнему.

- В Русской Православной церкви всегда было такое понятие, как служение миру, а в основе концепции социального служения (по-гречески — диакония) лежит идея необходимости участия религиозных организаций и верующих в мирской жизни, - говорит отец Алексий. - В Церкви под диаконией подразумевается организованная форма христианского служения. Это не только благотворительность, но и забота о социально неблагополучных группах и отдельных лицах. Но эта благотворительность прежде всего направлена на свидетельство о Христе через практическое делание добра. Самоотверженное служение ближним считается подлинным исполнением Христовых заповедей, свидетельством любви к Богу.

Отец Алексий напомнил, что Церковь стремится использовать для своего служения все социальные площадки.

- У нас есть сестричество, служение больным и бездомным людям, у нас есть возможность возвращать к нормальной жизни тех, кто страждет разного рода зависимостью, - отметил священник. - И государство тоже прорабатывает эти проблемы. Но оно прорабатывает именно систему, а мы всегда работаем с живым конкретным человеком. Гатчинская епархия активно включена в деятельность линии милосердия и преуспела в этом, став ресурсным центром по всему Северо-Западу. И это всегда работа над конкретной просьбой с конкретным человеком. Основной ресурс Церкви и основная возможность оказывать благодеяния — это живые сердца людей, которые есть среди нас и готовы всегда служить своему ближнему. И научить этих людей истинно служить Богу через служение ближнему — это наша основная сверхзадача.

О традициях монашества в прошлом и в настоящее время рассказал ответственный по делам монастырей Гатчинской епархии игумен Довмонт (Беляев). Как он отмечает, суть монашества не изменилась за века его истории. Как в древние времена принятие монашества было формой протеста против духа мира сего, который стал входить в церковную жизнь, так и сейчас, в наше время, отмеченное множеством соблазнов и нехристианских веяний в обществе, люди принимают монашеский постриг, становясь на путь молитвы и духовной жизни.

Действительный член Русского Географического общества, председатель Приходского совета Никольского храма (Ивангород) Владимир Дервенёв рассказал об истории флотского духовенства в Русском Императорском флоте. Институт обучения будущих флотских обер-священников возник еще при Петре Великом. И если поначалу это было белое духовенство, то с 1719 года утвердилась практика назначения на флот монашествующих. Первым флотским священником стал иеромонах Гавриил (Бужинский) из Александро-Невской лавры (тогда Александро-Невский монастырь). Именно в Лавре сложился институт морских обер-священников, который просуществовал до 1918 года.

После завершения пленарного заседания Рождественские чтения продолжились работой в секциях и образовательными беседами на темы, близкие к заявленной.

Напомним, региональные Рождественские чтения Гатчинской епархии проходят при поддержке администрации Гатчинского района и комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Юлия Лысанюк