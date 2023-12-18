В гостях у «Приоратской сказки»!

К утру субботы в заснеженном парке неподалёку от водонапорной башни появилась целая рощица деревьев, на которых «выросли» чудесные игрушки — дракончики и бабки-ёжки, золотые рыбки и ажурные ёлочки, персонажи любимых детских мультиков и сказок. Всё это сделали своими руками наши малыши - сами или с помощью папа и мам, бабушек и дедушек. Сделали не просто так, а в рамках объявленного Парковым агентством Ленинградской области традиционного предновогоднего конкурса «Приоратская сказка».

Игрушки, сделанные своими руками — большая радость и гордость для детей. Игрушки ёлочные, праздничные, да ещё и украсившие самые настоящие деревья в парке — для них радость двойная! В минувшую субботу в Приоратский парк приходили целыми семьями — полюбоваться сказочной красотой, поучаствовать в весёлом празднике у новогодней ёлки и увидеть награждение победителей конкурса.

Как рассказали организаторы конкурса «Приоратская сказка», в этом году наши маленькие волшебники прислали более 180 ярких, красивых, нарядных и оригинальных работ. Причём, уже второй год в конкурсе принимают участие не только гатчинские дети, но и ребятишки из школы-интерната города Луги, чьи работы тоже заняли призовые места.

Работы юных мастеров оценивало жюри, в составе которого были настоящие профессионалы - руководитель студии художественной росписи по ткани «Волшебные краски» гатчинского Центра творчества юных Наталья Смирнова, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности музея театрального и музыкального искусства, фотограф и дизайнер Рина Рындина, руководитель Центр досуга и развития «Акуна Матата» Ирина Кириллова.

Конечно, выбирать победителей было непросто — столько теплоты, фантазии, заботы и очарования было во всех присланных работах. И всё же жюри решило отметить лучших из лучших — девятерых мальчиков и девочек, чьи работы победили в трёх номинациях. Назовём имена этих добрых волшебников!

В номинации «Я художник, я так вижу…» принимали участие авторы, чьи игрушки выполнены на свободную тему и отличаются особой оригинальностью идеи и исполнения. 1 место в этой номинации — у Ароланбека Хаитбаева (игрушка «Заяц в ожидании чуда»). 2 место — у Дианы Хадаевой («Рождественский ангел»), 3 место — у Алексея Кириленко («Ёлочка»).

В номинации «В гостях у сказки» представлены игрушки, выполненные по мотивам русских народных сказок, а также детских произведений русских и советских писателей. 1 место в этой номинации заняла Александра Воликова («Двенадцать месяцев»), 2 место - Кирилл Потарикин («Волшебный символ года»), 3 место — Полина Минакова («Золотая рыбка»).

Номинация «Новый год, Дракона год, с нетерпеньем мчится – очень скоро волшебство в жизни приключится!» говорит сама за себя. Места за лучших новогодних драконов распределились следующим образом: 1 место — у Полины Палкиной («Дракоша»), 2 место — у Максимилиана Савченко («Дракоша Тоша»), 3 место занял Артём Плющ («Дракоша»).

Игрушки победителей конкурса можно было увидеть на сияющей разноцветными огоньками ёлке у концертной эстрады. Но прежде, чем прозвучали имена победителей конкурса, собравшиеся в Приоратском парке ребятишки получили в подарок настоящую новогоднюю сказку — с Зимушкой-зимой, Дедом Морозом и Снегурочкой, Белым медведем и Снеговиком.

В декорациях сказочно заснеженного парка малыши совершили небольшое волшебное путешествие в поисках затерявшейся в снежной буре Снежинки, поучаствовали в «снегопаде» весёлых танцев, конкурсов и викторин, покружились в большом хороводе вокруг новогодней ёлки.

Маленьких победителей наградили главные герои праздника - Дед Мороз и Снегурочка. Стоит сказать, что подарки были замечательные - умные станции, графические планшеты, беспроводные наушники. Ни один из участников конкурса не остался без приятного сюрприза - всем отправили электронные дипломы и видеопоздравления от Дедушки Мороза и Снегурочки.

Юлия Лысанюк