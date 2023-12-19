Ленинградская область отметила День предпринимателя

Первое предпринимателей региона поздравила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. Она отметила, что в Ленобласти поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы является одним из важнейших приоритетов. В области на программы поддержки в 2024 году выделено 97,7 млн руб. – в том числе в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В регионе трудятся почти 78 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, более 5 тысяч из них были созданы в 2023 году. На предприятиях МСП задействовано почти 350 тысяч жителей области. Активно растет число самозанятых граждан – их уже более 98 тысяч человек. Все эти цифры заметно выше уровня 2022 года.

«Сегодня, в День предпринимателя Ленинградской области, есть возможность публично, ответственно и тожественно поздравить вас с этим замечательным праздником и поблагодарить за ваш труд, за вклад в экономику Ленобласти, за то, что вы создаете экономическую и продовольственную безопасность нашего региона. Вы предоставляете качественные услуги и улучшаете жизнь ленинградцев», – отметила Светлана Нерушай.

На торжественном открытии с поздравлениями и добрыми пожеланиями выступили заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов, руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольга Историк, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, Сергей Коняев и Людмила Тептина.

«Наблюдается рост как числа зарегистрированных малых предприятий, так и числа занятых в этой сфере. Мы традиционно говорим «спасибо» за вашу гибкость, потому что в условиях структурной перестройки и санкций вы очень быстро адаптируетесь, берете свою судьбу в свои руки и меняете свой бизнес. Вы таким образом меняете и облик наших городов. Очень многие из вас работают в сервисных индустриях; если бы не было сетей прекрасных кофеен, частных музеев и детских садов, то наша жизнь была бы совершенно другой. Желаю вам так же умело скорректировать свою стратегию, чтобы и в следующем году стать еще более успешными», – отметил Дмитрий Ялов.

В рамках праздничного мероприятия состоялись награждения лучших представителей бизнеса в Ленобласти; лучших практик организаций инфраструктуры поддержки; администраций муниципальных районов и СМИ; почетных промышленников Ленобласти.

Лучшие практики организаций инфраструктуры поддержки Ленинградской области были определены онлайн-голосованием прямо на торжественном мероприятии. Ими стали:

1 место: «Миссис Бизнес Гатчина». Проект внес огромный вклад в развитие женского предпринимательства на территории Гатчинского района. Организаторами проекта выступили предприниматели Валерия Виноградова и Виктория Черкасова.

2 место: Финансовая поддержка предпринимателей на старте бизнеса, Лодейное поле

3 место: Форум женского предпринимательства, Тихвин

Лучшим бизнесом Ленинградской области в 2023 году выбраны компании по трем номинациям:

- ООО «Мама Оля» и ИП Ермолина Алена Вячеславовна — в номинации «Социальное предпринимательство»;

- ООО «Весто Лес» и ИП Иванова Анна Владимировна — в номинации «Производственный сектор»;

- ИП Петров Егор Евгеньевич и ИП Коровин Владислав Олегович — в номинации «Молодежное предпринимательство».

Знаком «Почетный промышленник Ленинградской области» награждены:

- Татьяна Гнатенко, председатель Совета директоров и индивидуальных предпринимателей Сланцевского муниципального района;

- Вадим Шпитяк, управляющий директор ООО «Логистический Парк «Янино»;

- Назир Сулейманов, индивидуальный предприниматель Выборгского района;

- Андрей Ковалев, директор по производству ООО «Мясоперерабатывающий комбинат Тосненский».





По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области