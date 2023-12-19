Спартакиада пенсионеров: каждый участник – победитель

Спартакиада пенсионеров города Гатчины взяла свой старт в 2013 году. Через десять лет, в 2023 году, в программу вошли девять видов соревнований: пионербол, шахматы, русские шашки, настольный теннис, лыжные гонки, дартс, бадминтон, городки и ГТО.

В этом сезоне в Спартакиаде приняли участие восемь команд: «Сильвия-ветераны», Школа третьего возраста, «Маяк», Всероссийское общество слепых, «Арена», «Фортуна», «Мариенбург» и «Торпеда».

Первые благодарности были вручены представителям команд, которые взяли на себя самую важную задачу – организации и подготовки участников к соревнованиям.

Награды получили: Ольга Фадеева (представитель команды ФОК «Арена»), Татьяна Мышкина (команда «Фортуна»), Валентина Балахонова (команда Школы третьего возраста), Ольга Беляева (команда спортзала «Маяк»), Тамара Олиниченко (команда Общества слепых), Маргарита Худякова (команда «Мариенбург»), Владимир Радаев (команда «Сильвия-ветераны»), Наталья Коваленко (команда «Торпеда»).

Победителей и призеров награждали после каждого этапа Спартакиады. По сумме занятых мест сформировался итоговый протокол:

- 1 место – «Сильвия-ветераны», 84 очка,

- 2 место – «Фортуна», 71 очко,

- 3 место - Школа третьего возраста, 70 очков,

- 4 место – «Торпеда», 68 очков,

- 5 место - ФОК «Арена», 66 очков,

- 6 место - УСЗ «Маяк», 52 очков,

- 7 место – «Мариенбург», 30 очков,

- 8 место - Всероссийское общество слепых.

Представители старшего поколения, делясь впечатлениями, отмечают, что соревнуются с огромным удовольствием. Здесь они встречают уже хорошо знакомых соперников, активно общаются, помогают друг другу.

Спартакиада пенсионеров поднимает дух, укрепляет здоровье. Здесь нет рекордов, каждый участник – уже победитель!

X Спартакиада завершена, но уже скоро стартует следующая. Пора готовиться.

Татьяна Можаева