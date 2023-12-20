Дзюдоистки «Гатчины» – в 8-ке лучших в России

Спортзал на ул. 7-й Армии, 9-а, в котором выросло несколько поколений гатчинских борцов, переживает эпоху возрождения: с сентября в зале тренируются самбисты и дзюдоисты детско-юношеского клуба «Гатчина» под руководством главного тренера Алексея Михайлова. Обновленный зал – новые достижения: юные спортсмены привезли очередной комплект наград с соревнований всероссийского уровня. Отличились девочки: Лидия Улитина и Ксения Копачева вошли в восьмерку лучших дзюдоисток России и завоевали право принять участие на итоговом турнире в Москве.

Соревнования состояли из 11 турниров. Во всех городах, где проходили этапы турнира, девочкам побывать не удалось – воспитанницы клуба «Гатчина» начали свое турне с Нижнего Новгорода, откуда обе дзюдоистки вернулись с медалями. Дальше были выступления в Калининграде, в Нальчике, в Подмосковье, и не так давно Лидия и Ксения вернулись из Челябинска, где по итогам всех этапов соревнований Лида заняла второе место на всероссийском уровне, а Ксюша – пятое.

Награды были завоеваны в жесткой конкурентной борьбе. Как заметил тренер девочек Алексей Михайлов, это самые лучшие медали, которыми в России награждают детей. И еще один приятный итог соревнований – ценные призы, которые получают ребята на каждом турнире. От партнеров клуба «Гатчина» девочкам вручили новую экипировку, чтобы они могли достойно выступать не только на соревнованиях всероссийского масштаба, но и за рубежом, прославляя город Гатчину. А кроме того, чемпионкам подарили сертификаты на поездку в Москву, где они побывают, в том числе, на ВДНХ и на катке на Красной площади.

- Это серия турниров «Локо дзюдо», которые проводятся в разных городах России: в Махачкале, Волгограде, Нальчике, Уфе, Благовещенске и других, и в этих турнирах дети набирают очки, – рассказывает Алексей Михайлов. – По результатам серии лучшие восемь спортсменов получают право принять участие в итоговом турнире и побороться за путевку на тренировочные сборы в Кабардино-Балкарию в составе спортивного клуба «Локомотив». Лида и Ксюша, показавшие лучшие результаты среди наших ребят, заняли итоговое второе и пятое места соответственно, что позволяет им принять участие в турнире и, улучшив свою технику, отправиться в конце января на большие соревнования в Москву. Но даже присутствие хотя бы на одном из этапов серии «Локо дзюдо» – уже большое достижение, туда приезжают дети со всех уголков России, а медали – это память, которая останется на всю жизнь. Самым престижным считается выиграть турнир в Нальчике, который относится к серии «Мастерс». За него даются самые большие рейтинговые очки. Лида там оказалась пятой.

Ребята из клуба «Гатчина», побывавшие на турнирах, получили не только отличный боевой опыт, но и массу незабываемых впечатлений. Обладатель оранжевого пояса – второго юношеского разряда – Илья Михайлов участвовал в турнире серии «А» в Калининграде. Турнир, может, и пониже, чем «Мастерс», но тоже достаточно конкурентный. Илья выиграл четыре схватки и проиграл только в полуфинале встречи. Он занимается дзюдо уже шестой год и привык к боям на турнирах:

- Страшно только первые два-три года, а когда побывал на 200 соревнованиях, привыкаешь, – признается Илья. – Я планирую получить следующий разряд и в дальнейшем стать мастером спорта по дзюдо и выиграть чемпионат.

Мария Проценко завоевала третье место на турнире в Калининграде в своей весовой категории 48 кг. Маша занимается дзюдо всего второй год, это были первые серьезные соревнования – и сразу призовое место. В планах – повышать разряд и получать желтый пояс.

У Ксении Копачевой уже четыре награды за призовые места – из шести турниров серии «Локо дзюдо». В Челябинске она заняла третье место, проиграв местной спортсменке, одолевшей ее не только мастерством, но и массой. Победу на турнире этой серии Ксения завоевала в Нижнем Новгороде, в Калининграде стала призером. У нее зеленый пояс – третий взрослый разряд. Ксюша занимается дзюдо с семи лет и намерена добиться звания заслуженного мастера спорта России, ездить на международные турниры и семинары. В Японию, например… Бойцовские навыки ей пригодятся в будущей профессии, но детским тренером Ксения становиться не собирается: «Я хочу поступить в школу МВД и работать в полиции. И полицейских смогу тренировать», – такие мысли на перспективу.

Лида Улитина заняла в Челябинске второе место и победила на турнире в Калининграде. В ее копилке – несколько медалей серии «Локо дзюдо» за первое, второе и третье место. «На соревнованиях в Челябинске было четыре схватки. В последней я проиграла местной девочке, там сильные спортсменки», – призналась Лида. Сейчас у нее – зеленый пояс и третий взрослый разряд. В следующем году Лида рассчитывает получить синий пояс и хочет продолжать спортивную карьеру – до заслуженного мастера спорта России.

Итоговый турнир в Москве станет у девочек последним – скоро им исполнится четырнадцать: на этом выступления на «детских» соревнованиях заканчиваются. Дальше – взрослые чемпионаты.

Увлечение девочек борьбой поддерживают …мамы, которые и привели их когда-то в этот спорт. И неожиданно дело пошло. Когда есть возможность, мамы сопровождают дзюдоисток на соревнованиях. И каждый раз переживают, как будто впервые.

- Я мечтала, чтобы сын занимался дзюдо и самбо, и отдала на тренировки младшего, а Ксюша пошла с ним за компанию, – призналась мама Ксении Копачевой, Ирина. – Ксюша стала делать успехи и постепенно, шаг за шагом, продвигаться вперед, стала побеждать на турнирах – вместе с Лидой они пошли по этой спортивной стезе под руководством строгого, но справедливого тренера Алексея Сергеевича, и вот теперь мы с Натальей – Лидиной мамой – каждый сезон соревнований болеем за них и худеем от стресса.

В организации поездок на турниры по всей стране юным спортсменам часто помогают партнеры клуба «Гатчина» и спонсоры. В этот раз участие в соревнованиях в Челябинске стало возможным благодаря помощи Евгения Бунчука – генерального директора компании «РОСМАТ» в Малых Колпанах, специализирующейся на производстве пластмассовых изделий на всю страну.

В числе спонсоров и организаторов – генеральный директор клуба «Гатчина», обладатель коричневого пояса по дзюдо Арсений Евмененко.

- Когда-то давно, больше четверти века назад, в этом зале я начал заниматься самбо… Сейчас захотелось возродить это место, чтобы дети приходили сюда заниматься борьбой – в достойных условиях, – говорит Арсений Геннадьевич. – Вместе с тренером – Алексеем Михайловым – мы решили сделать для детей свой клуб, чтобы развивать дзюдо и самбо в Гатчине. …А когда детские тренировки заканчиваются, в зал приходят взрослые. У нас есть взрослая группа, мы участвуем в ветеранском движении дзюдо и самбо, куда принимают спортсменов в возрасте от 30 лет. Не так давно двое взрослых от нашего клуба на турнире по самбо в Москве заняли второе и третье место, а на соревнованиях по дзюдо на Кубке России мы победили в своих весовых категориях. Кстати, самому старшему дзюдоисту на этом Кубке было 75 лет.

В предновогодние дни в спортклубе «Гатчина» отдали должное самому волшебному празднику и нарядили елку, игрушки для которой создали своими руками младшие воспитанники клуба. Изначально был объявлен конкурс на самую лучшую поделку, но игрушек оказалось так много, и ребята настолько творчески отнеслись к этой задаче, что наградить решили всех. Участники конкурса – авторы елочных игрушек – поднялись на пьедестал почета и получили сладкие призы. Без наград в этот день не остался никто: родители юных спортсменов тоже получили новогодние подарки – за неизменную поддержку своих детей и активное участие в жизни клуба.

Спортклуб «Гатчина» завершает 2023 год на мажорной ноте. И уже есть наполеоновские планы на будущее. Как поделился Алексей Михайлов, в разные годы его ученики выступали на международном турнире на призы заслуженного мастера спорта России, чемпиона Олимпийских игр, мира и Европы Тагира Хайбулаева в рамках Санкт-Петербургской лиги дзюдо «Аврора»:

- В 2024 году будет новый сезон «Авроры», где мы будем представлены спортсменами, а точнее, спортсменками до 15 лет, и хочется очень старательно и продуктивно потрудиться, чтобы показать отличный результат.

Екатерина Дзюба