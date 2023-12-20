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Михаил Снетков из Сиверской стал вторым на всероссийском турнире по настольному теннису

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил юного настольного теннисиста из поселка Сиверский Михаила Снеткова с серебряной медалью в финале всероссийских юношеских соревнований по настольному теннису программы «Будущее России».

Рубрики:  Спорт

Финал турнира «Будущее России» среди спортсменов до 14 лет прошел в Сочи с 13 по 19 октября. Около ста участников из 31 региона России приняли участие в борьбе за главные медали.

Ленинградскую область в финале представляли 4 спортсмена: из Центра подготовки спортивного резерва «Ника» поселка Сиверский Гатчинского района и Подпорожской детско-юношеской спортивной школы. Лучший результат показал Снетков Михаил из поселка Сиверский, занявший второе место.

«Поздравляю Михаила, он достойно представил Ленинградскую область. Серебряная медаль – это достойный результат на всероссийском турнире. Желаю ему новых побед! Его выступление на соревнованиях еще раз подтвердило, что школа настольного тенниса в Ленинградской области – одна из лучших в стране. Уверен, что мастеров этого вида спорта в регионе станет еще больше», – сказал глава региона. 