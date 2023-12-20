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По стихотворению гатчинской школьницы сняли мультфильм

Ева Ляпчикова из Гатчины стала победительницей конкурса "Что я знаю о тебе мой четвероногий друг", организованного Управлением ветеринарии Ленинградской области в рамках проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили".

Рубрики:  Общество

Стихотворение стало сценарием, по которому студия «Генерейшенмедиа» сняла мультфильм «Что я знаю о тебе, мой четвероногий друг» о бережном отношении к животным.