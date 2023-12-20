По стихотворению гатчинской школьницы сняли мультфильм
Ева Ляпчикова из Гатчины стала победительницей конкурса "Что я знаю о тебе мой четвероногий друг", организованного Управлением ветеринарии Ленинградской области в рамках проекта "Мы в ответе за тех, кого приручили".
Рубрики: Общество
Стихотворение стало сценарием, по которому студия «Генерейшенмедиа» сняла мультфильм «Что я знаю о тебе, мой четвероногий друг» о бережном отношении к животным.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.