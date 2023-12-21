Мастер-класс от «моржей» Гатчины

Гатчинские «моржи» пришли к в гости студентам «серебряного» возраста 12 декабря, провели зарядку на свежем воздухе и рассказали, как правильно закаляться. Как уверенно отмечают «моржи», укрепление силы духа и тела актуально в любом возрасте. А после 50 лет это и физиологически оправдано, ведь количество митохондрий (энергетических мини-станций в организме, которые отвечают за нашу бодрость) в организме человека к 40 годам уменьшается в два раза, а к 70-ти их остаётся всего лишь четверть. Закаливание – это тот фактор, который может вновь запустить выработку этих нужных нам источников энергии.

Представители клуба «Моржи Гатчины» провели зарядку во дворе Школы третьего возраста в футболках, не смотря на морозную погоду. Больше всего восхищения у своих ровесников вызвал активный и закалённый «морж» Владислав Аверьянов, который бодро ходил босиком по снегу, одновременно делал упражнения, шутил и не спешил обуваться. Для всех он стал наглядным примером того, как можно натренировать организм при регулярных процедурах и после 70 лет!

«Моржи» напомнили пенсионерам о двух важных моментах в закаливании – о регулярности и постепенности. Как они говорят, спешить не надо - важно не навредить своему организму.

Члены Клуба закаливания «Моржи Гатчины» приглашают всех желающих на «закалённый» праздник «Ёлка в валенках», который пройдёт в Гатчине в январе. Гостей праздника ждёт насыщенная игровая программа для всех возрастов: зимний футбол, эстафеты, призы, танцы, конкурсы, музыка, зарядка, веселье!

Подготовила Юлия Лысанюк