Штаб общественного наблюдения начал свою работу в Ленинградской области

О задачах, которые ставит перед собой Штаб общественного наблюдения, на пресс-конференции рассказали заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Журавлев, адвокат, член Общественной палаты Ленинградской области Андрей Орлов, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, Заслуженный деятель науки Российской Федерации Роман Ромашов и председатель Общественной палаты Гатчинского муниципального района Елена Вахрина.

На базе штаба планируется подготовить 3,3 тысячи независимых общественных наблюдателей. Владимир Журавлев подчеркнул, что основной задачей общественных наблюдателей станет обеспечение законности и объективности выборов.

«Самая главная цель – это соблюдение прав граждан и обеспечение открытости и прозрачности избирательного процесса. А главной задачей является рассмотрение хода избирательного процесса в соответствии с действующим законодательством, а также подготовка и обучение наблюдателей для работы на избирательных участках. Независимые наблюдатели - от Общественной палаты, они не от политических партий, не от кандидатов, они не связанны политическими задачами. Они реализуют общественный контроль за голосованием», - отметил Владимир Журавлев.

Про роль Общественной палаты Гатчинского муниципального района в общественном наблюдении на выборах рассказала Елена Вахрина:

- В составе нашей команды наблюдателей - жители Гатчинского района, средний возраст 35-40 лет, есть и пенсионеры, и студенты. Как правило, это граждане с высшим образованием, с активной жизненной позицией. Команда успешно прошла проверку временем, показав высокую степень эффективности работы в нестандартных и сложных ситуациях, в том числе в условиях пандемии.

Про готовность избирательной системы Российской Федерации к проведению выборов рассказал Роман Ромашов:

- Мы как эксперты Межпарламентской Ассамблеи СНГ участвуем в проведении экспертной деятельности. Подготовка к выборам осуществляется по трем основным параметрам. Это соответствие национального законодательства и международным стандартам, и стандартам, разработанным Ассамблеей, подготовка организационной и технической базы проведения выборов, а также механизм разрешения спорных ситуаций в процессе подготовки и проведения выборов.

Сложившийся практикой работы Общественной палаты Ленинградской области с наблюдателями на выборах поделился Андрей Орлов:

- Наблюдатели общественной палаты достаточно активны, они не ангажированы политическими партиями, независимы, это люди с активной гражданской позицией, что позволяет им честно и открыто подходить к своей работе. На них возложена большая ответственность, в том числе и по борьбе с фэйками.

Напомним, выборы президента Российской Федерации назначены на 15-17 марта 2024 года.