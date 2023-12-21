Достижения спортивного актива Гатчины за 2023 год отмечали в Гатчинском городском Доме культуры. В зале собрались почетные гости, заслуженные спортсмены, тренеры, руководители и партнеры. Ежегодный праздник, объединяющий профессионалов своего дела, был посвящен 227-ой годовщине присвоения Гатчине статуса города.

В этот день на ковровую дорожку выходили те, кто в сезоне 2023 года помогал спорткомитету претворять в жизнь календарный план спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, кто своими заслугами неоднократно вызывал восхищение и гордость за гатчинский спорт.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим поблагодарила за успешное завершение спортивного года и рассказала о конкретных планах, под которые уже предусмотрено финансирование в бюджетах города Гатчины и Гатчинского района, и есть надежда, что появится в бюджете Ленинградской области.

- В нашем спортивном календаре большое количество мероприятий. И это неудивительно: основная часть гатчинцев – за здоровый образ жизни, и для многих спорт – это норма жизни. Нам обязательно нужно продолжать развивать спортивную инфраструктуру во всех населенных пунктах Гатчинского района. Конечно, нам не хватает спортивных сооружений. Хотя за последние годы делается немало, в том числе в рамках «Комфортной городской среды», где находится место и тренажерам, и спортивным площадкам. Но хочется новых современных спортивных объектов. И 2023-й год знаменателен в этом смысле: мы открыли ФОК для гимнастов, завершается реконструкция стадиона «Спартак», началось строительство ледовой арены в микрорайоне Аэродром, разработана документация по ремонту спорткомплекса «Маяк». На следующий год предусмотрены средства для начала ремонта «Маяка» (при софинансировании области) и на разработку документации для реконструкции ФОК в Мариенбурге. Все это будет способствовать дальнейшему вовлечению жителей города Гатчины в занятия физической культурой и спортом.

Людмила Нещадим отметила, что по инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области, Посла ГТО в Ленинградской области Александра Русских на уровне региона принято решение о проектировании зала для ракеточных видов спорта с площадкой для единоборств.

Александр Русских и Людмила Нещадим открыли церемонию награждения. Первыми были вручены Благодарности главы администрации Гатчинского района за личный вклад в развитие физической культуры и спорта в Гатчине. В числе награжденных - многократный призер всероссийских и международных пробегов, соревнований по вело- и лыжному спорту, тренер-общественник по бегу и лыжным гонкам, основатель лыжных трасс в Орловой роще Анатолий Ефимов, победительница областной спартакиады пенсионеров, член универсальной судейской бригады г. Гатчины Ангелина Татарина, тренер-преподаватель по плаванию Гатчинской спортивной школы №2, судья всероссийской категории, «Отличник физической культуры и спорта» Татьяна Александрова, тренер-преподаватель по баскетболу Гатчинской спортивной школы №2 Юлия Юркевич и другие.

В номинации «Руководители в сфере спорта» наград были удостоены директора спортивных школ и учреждений спорта, заведующие, завучи - все, кто руководит и принимает ключевые решения в вопросах развития физической культуры и спорта в Гатчине.

Отдельно были отмечены многочисленные организаторы знаковых спортивных событий Гатчины и партнеры спортивного актива – фотографы, журналисты и технические специалисты, которые оказывают содействие в подготовке и проведении мероприятий разных масштабов.

Много слов благодарности звучало в адрес самых заслуженных и уважаемых представителей спортивного сообщества. В номинации «Ветераны спорта» за неоценимый вклад в гатчинский спорт награждены педагог физического воспитания высшей категории Гатчинской гимназии им. Ушинского, тренер по лыжным гонкам Сергей Алексеев, неоднократный призер всероссийских и международных легкоатлетических стартов, член универсальной судейской бригады спорткомитета Галина Борисова, специалист по спорту Гатчинского городского спортивного-досугового центра, главный судья спартакиадного движения Гатчинского района, координатор ветеранов спорта г. Гатчины Надежда Быстрова, старший тренер сборной команды Гатчины на районном празднике, посвященном Дню физкультурника, старший учитель физической культуры Никольской школы Владимир Гончар, многократный призер чемпионатов мира и Европы по марафону среди ветеранов, награжден международным дипломом «Посол мира», дипломом «ФЭИР ПЛЭЙ» от Олимпийского комитета России, начальник дистанций кроссовых и лыжных соревнований в городе Гатчине Владимир Радаев, Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Ленинградской области по бадминтону Владимир Русских, педагог физического воспитания Гатчинского педагогического колледжа им. Ушинского, главный судья традиционной легкоатлетической эстафеты по улицам Гатчины Вениамин Соловьев и другие.

В Год педагога и наставника особые слова благодарности были адресованы именно тренерам. Ведь за каждым успехом спортсмена стоит его наставник. В номинации «Тренер года» награды получили более десятка человек. Так, преподаватели по легкой атлетике Вячеслав Семенов и Татьяна Константинова в 2023 году подготовили призеров первенства России по легкой атлетике, призеров международных соревнований «Игры стран СНГ». А тренеры-преподаватели по спортивной акробатике Сергей Кузенков и Алена Черничкина - более двух десятков победителей и призеров Ленинградской области.

В завершение торжества были объявлены имена в самой важной и массовой номинации «Спортсмен года». Среди лучших спортсменов Гатчины, которые прославляют наш город на областных, Всероссийских и Международных соревнованиях - кандидаты в мастера спорта по спортивной акробатике, члены сборной команды Ленинградской области, победители первенства Ленинградской области по спортивной акробатике Арсений Иренков, Дарина Туровчук, Мария Нагаева и Марианна Рычина; кандидаты в мастера спорта по плаванию, призеры чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию Полина Иванова и Михаил Федорин; призеры чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по плаванию Варвара Ерофеева и Маркявичюс Лаймис; учащийся Гатчинской спортивной школы №2, призер Первенства России по скалолазанию Захар Воробьев; победители IV Всероссийских уличных игр Urban Games Светлана Юркевич, Анжелика Музика и Алина Казакова; воспитанник отделения футбола Гатчинской спортшколы №3, победитель первенства Санкт-Петербурга группы Б по футболу сезона 2023 года Кирилл Петров.

Церемонию чествования спортивного актива украсили вокальные, хореографические и цирковые номера коллективов Гатчинского городского Дома культуры. Через несколько дней стартует новый 2024-й спортивный год: в красивых тематических фотозонах участники мероприятия сделали сотни памятных фотографий.

Татьяна Можаева