В Гатчине наградили победителей конкурса видеосюжетов «Конституция и Я»
20 декабря в Общественной палате Гатчинского района прошла церемония награждения участников и победителей конкурса творческих видеосюжетов «Конституция и Я». Всем участникам были вручены дипломы, а победителям - грамоты и командные призы.
В первой возрастной группе победила творческая команда Гатчинской школы №7 - Лев Шанько, Никита Иллюшко, Тамерлан Бигаев, Захар Люсов и Василиса Шишкина.
Во второй возрастной группе состязались студенты Гатчинского педагогического колледжа. Перового места удостоены Аниса Гасанова, Валерия Коник, Алина Кудрина, Анна Орехова и Алена Иванова. Второе место заняла София Киселева. Третье место - Анна Князева и Александра Максимова.
Особую благодарность Общественная палата Гатчинского района выразила педагогам, которые курировали проекты и помогали учащимся справиться с непростым заданием – кратко и доступно рассказать о Конституции. Цветы и памятные дипломы вручены Валентине Александровне Бакуленко (Гатчинский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского); Николаю Васильевичу Жиганову (Гатчинский педагогический колледж имени К. Д. Ушинского); Ирине Николаевне Люсовой (Гатчинская школа №7).