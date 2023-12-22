Кубок ГТО «Здоровое поколение»: победители названы

Торжественная церемония подведения итогов 2023 года состоялась в администрации города. Поздравляя призеров и победителей фестиваля ГТО, председатель гатчинского спорткомитета Сергей Пименов поблагодарил ребят за участие в выполнении указа президента России Владимира Путина о внедрении ГТО в массы:

- В этом году, благодаря школам и детским садам и Центру тестирования ГТО, показатели Гатчинского района в части реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» гораздо выше прошлогодних. По количеству жителей, приступивших в 2023 году к сдаче норм ГТО, Гатчинский район на первом месте в регионе, – отметил Сергей Николаевич.

Процедура подведения итогов и награждения несколько изменилась. В этот раз по сумме очков, набранных во всех видах испытаний, отдельно награждались дети в личном первенстве и отдельно – школы. Организаторы разделили все школы Гатчины и района на пять дивизионов в зависимости от численности учеников – в шаговом разрыве 200-300 человек. Итоги подводились по двум показателям: по количеству детей, приступивших к сдаче норм ГТО, и по достигнутым результатам. Чем больше человек приступило и чем больше сдано нормативов, тем выше место, которое школа занимает в своем дивизионе.

- Участвовали все школы города и района, кто-то более активно, кто-то менее – по мере возможности, – говорит руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева. – Многие учителя физкультуры работают с нами давно, у них уже есть судейская категория. Нормативная сетка, в основном, пересекается со школьной программой по физкультуре, упражнения одинаковые: бег на короткую и длинную дистанции, прыжки в длину, наклоны и т.д. Впервые в фестивале ГТО участвовали представители высшей школы – ГИЭФПТ. Надеюсь, в следующем году к нам присоединится педагогический колледж им. Ушинского, тем более что студенты педколледжа – наши большие помощники, мы уже второй год с ними тесно работаем.

В этом году организаторы объединили четыре традиционных фестиваля ГТО – зимний, весенний, летний и осенний – в один Кубок ГТО «Здоровое поколение». Соревнования проводились среди школьников, студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов. Виды испытаний распределены по четырем фестивалям так, чтобы в конце года дети могли претендовать на знаки отличия.

По итогам четырех фестивалей Кубка ГТО в личном первенстве награды за первое, второе и третье место в своей возрастной категории – от 1 до 7 ступени – получили 42 человека. Победителями I Кубка фестиваля ГТО «Здоровое поколение» стали: ученик Коммунарской школы № 3 Максим Холкин, София Сорокина и Сумая Исонова из Сиверской гимназии, Михаил Григоров из Никольской школы, Даниил Васильченко и Татьяна Проворова из Большеколпанской школы, ученик Дружногорской школы Максим Сигонен; Евгения Мельникова, Иван Серебряков, Андрей Лабонин и Анна Карпович из Гатчинской гимназии им. Ушинского, ученики Гатчинской школы № 11 Денис Полежаев, Софья Федосова и Елизавета Скиридова.

Среди школ в 1 дивизионе (с численностью обучающихся до 100 человек) первое место заняла Белогорская начальная школа. Во 2 дивизионе победила Терволовская общеобразовательная школа, в 3-м – Гатчинская школа № 4. Среди школ с большей численностью – в 4 дивизионе – в победители вышла Сиверская гимназия, и в 5 дивизионе с числом обучающихся более тысячи человек первое место заняла Гатчинская школа № 2.

Представители образовательных учреждений получили благодарственные письма от гатчинского спорткомитета – за плодотворную совместную работу, направленную на развитие физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».

Большую активность проявляют воспитанники детских садов и школ. Как заметила преподаватель физкультуры Сиверской гимназии и многодетная мама Ирина Ларионова, ученики с 1 по 11 класс сдают нормы ГТО с удовольствием. В этот день Ирина Игоревна получала награду дважды: за школу и за сына Евгения, который, будучи участником 1 ступени, завоевал второе место.

Ученик Сиверской гимназии Семен Николаев – спортсмен, дзюдоист – занял на фестивале третье место среди участников 2 ступени. К сдаче нормативов он готовился, и особой трудности упражнения не вызвали, но результат Семен планирует улучшать.

Как рассказала Александра Валуева, число гатчинцев, желающих сдать комплекс ГТО, растет. Если в 2022 году к сдаче нормативов приступило порядка полутора тысяч человек, то в этом году количество начинающих выросло в три раза: на начало декабря было зарегистрировано 4,5 тысячи приступивших. Центр тестирования ГТО работает с повышенной нагрузкой.

Екатерина Дзюба