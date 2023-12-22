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Новогодний турнир по фехтованию

В Гатчине 20 декабря прошёл Новогодний турнир в рамках Первенства города по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 15 лет.

Рубрики:  Спорт

Организатором турнира выступил спортивный клуб «ФЕХТУЙ!».

Поздравляем победителей и призёров.

У девушек 1 место заняла Виктория Сергеева, 2 место – Кристина Жерновая, 3 место – Людмила Фёдорова и Ксения Никерина.

У юношей 1 место занял Григорий Иванов, 2 место – Дементий Ковалевич, 3 место – Мирон Гущин и Егор Пожарников.

Организаторы турнира отмечают отличную работу старших судей на дорожках, проявивших свои знания и практические навыки, полученные на судейском семинаре.

Проект реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального района.