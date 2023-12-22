Новогодний турнир по фехтованию
В Гатчине 20 декабря прошёл Новогодний турнир в рамках Первенства города по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек до 15 лет.
Рубрики: Спорт
Организатором турнира выступил спортивный клуб «ФЕХТУЙ!».
Поздравляем победителей и призёров.
У девушек 1 место заняла Виктория Сергеева, 2 место – Кристина Жерновая, 3 место – Людмила Фёдорова и Ксения Никерина.
У юношей 1 место занял Григорий Иванов, 2 место – Дементий Ковалевич, 3 место – Мирон Гущин и Егор Пожарников.
Организаторы турнира отмечают отличную работу старших судей на дорожках, проявивших свои знания и практические навыки, полученные на судейском семинаре.
Проект реализуется при поддержке администрации Гатчинского муниципального района.
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