Стадион «Спартак»в Гатчине готов!

Сегодня глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим посетила стадион в ходе рабочего объезда и услышала вердикт подрядчика: объект готов к сдаче. Как рассказал генеральный директор компании «Технострой» Роман Кузнецов, сейчас ведутся работы по наладке инженерного оборудования:

- Мы проводим пуско-наладочные работы, которые требуют приведения инженерных систем в проектное положение. Пробуем различные режимы работы, проверяем работу приборов, освещения, слаботочных систем. В целом, объект готов к эксплуатации. Мы вывозим оставшиеся материалы, освобождаем площадки, убираем помещения и приводим в порядок для передачи пользователю.

Передача планируется 27 декабря.

Роман Сергеевич рассказал, что реконструкция «Спартака» была стопроцентной: полностью заменено футбольное поле, включая основание, заменены беговые дорожки, и на сегодняшний день они, без преувеличения, соответствуют мировому уровню. Специальное покрытие позволит легкоатлетам полноценно тренироваться и показывать хорошие результаты.

На стадионе – многофункциональные сектора, в которых можно проводить баскетбольные, волейбольные игры, есть прыжковая яма, зона метания ядра и зона для прыжков в высоту – здесь для этого есть все необходимое. Как подчеркнул Роман Кузнецов, стадион полностью укомплектован спортивным оборудованием – и для тренировок, и для соревнований. Зрителей ждет абсолютно новая трибуна на 704 места (с помещениями внутри): сделано новое основание, металлоконструкции, кровля, сиденья.

На «Спартаке» заменены все наружные подводящие сети, по периметру стадиона установлены мачты освещения, в том числе и для проведения соревнований. И уже горит табло…

По словам Романа Кузнецова, особых сложностей в процессе реновации не было. Возникали вопросы, связанные с проектными решениями и определенной оптимизацией.

- Проект хороший, выполнен на высоком уровне, и стадион будет достойной визитной карточкой Гатчины и всей Ленинградской области, – отметил гендиректор компании «Технострой».

Екатерина Дзюба