Победы юных дарований
В Гатчинской детской музыкальной школе им. М.М. Ипполитова-Иванова завершился XXVII Межрегиональный конкурс «Юные дарования». Гатчинские музыканты – в числе призеров и победителей.
Конкурс проходил с 9 по 17 декабря и включал в себя несколько номинаций: «духовые, ударные инструменты», «народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли)», «скрипка, виолончель, гитара» и «фортепиано».
Всего было 268 конкурсантов, причем 86 из них – в номинации «духовые, ударные инструменты». Самой малочисленной оказалась номинация «фортепиано» – 36 участников.
География конкурса была довольно обширна. Помимо гатчинцев, участвовали юные дарования из разных районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Псковской областей, Петрозаводска.
Ученики Гатчинской детской музыкальной школы удачно выступили на конкурсе и завоевали призовые места в своих возрастных категориях. Самые младшие получили дипломы победителей.
Лауреатом I степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» среди ребят в возрасте до 9 лет стала флейтистка Анна Фоломеева, ученица Л.В. Строгановой.
В номинации «Народные инструменты» в возрастной категории до 9 лет победил гитарист Иван Марченко, преподаватель – О.Г. Романенко.
Среди пианистов младшего возраста лауреатом I степени стал Федор Киселев, ученик С.А. Шишкиной.
Всем победителям и участникам конкурса, преподавателям и концертмейстерам вручили памятные призы, дипломы, сертификаты и благодарности.