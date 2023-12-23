Победы юных дарований

Конкурс проходил с 9 по 17 декабря и включал в себя несколько номинаций: «духовые, ударные инструменты», «народные инструменты (баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли)», «скрипка, виолончель, гитара» и «фортепиано».

Всего было 268 конкурсантов, причем 86 из них – в номинации «духовые, ударные инструменты». Самой малочисленной оказалась номинация «фортепиано» – 36 участников.

География конкурса была довольно обширна. Помимо гатчинцев, участвовали юные дарования из разных районов Ленинградской области, Санкт-Петербурга, а также Новгородской и Псковской областей, Петрозаводска.

Ученики Гатчинской детской музыкальной школы удачно выступили на конкурсе и завоевали призовые места в своих возрастных категориях. Самые младшие получили дипломы победителей.

Лауреатом I степени в номинации «Духовые и ударные инструменты» среди ребят в возрасте до 9 лет стала флейтистка Анна Фоломеева, ученица Л.В. Строгановой.

В номинации «Народные инструменты» в возрастной категории до 9 лет победил гитарист Иван Марченко, преподаватель – О.Г. Романенко.

Среди пианистов младшего возраста лауреатом I степени стал Федор Киселев, ученик С.А. Шишкиной.

Всем победителям и участникам конкурса, преподавателям и концертмейстерам вручили памятные призы, дипломы, сертификаты и благодарности.