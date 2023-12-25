«Мини Мисс Гатчина 2023»
В Гатчине подведены итоги традиционного детского конкурса красоты и таланта «Мини Мисс Гатчина 2023». Каждая из 16 финалисток получила свою минуту славы, свой титул и приятные подарки.
Финал конкурса прошел 16 декабря в ТРК на Пушкинском шоссе, 15 в Гатчине. Красивому праздничному дефиле предшествовало почти два месяца активной подготовки, яркие события, обучения и мастер-классы. Потрудиться пришлось и юным участницам, и их мамам.
Представительному жюри конкурса во главе с генеральным продюсером Детской недели моды в Санкт-Петербурге и в Сочи, основателем федеральной сети детских модельных школ «MD FASHION SCHOOL» Максимом Данилиным было очень непросто судить такой конкурс, ведь все девочки очень талантливые и красивые. Но судьи справились с поставленной задачей, и были удостоены отдельной благодарности за объективность и беспристрастность.
Обладательницами семи главных корон конкурса стали: «Мини Мисс Гатчина» - Елизавета Мойсеенко, «Мисс Junior Гатчина» - Анна Алексеева , первая вице «Мини Мисс Гатчина» - Эвелина Портнова, первая вице «Мисс Junior Гатчина» - Елизавета Егорова, вторая вице «Мини Мисс Гатчина» - София Лущ, вторая вице «Мисс Junior Гатчина» - Милана Мацулевич.
В течение месяца на просторах интернета шла борьба за звание «Народной Мини Мисс». В этом году по итогам народного голосования этого титула удостоена Дарина Коробкова.
Впервые была введена номинация – «Выбор королев». Нового титула удостоена Вера Булашова.
Чтобы накануне Нового года, каждая девочка почувствовала себя королевой, абсолютно все участницы были удостоены своего индивидуального и неповторимого титула:
Мини Мисс «Спорт» - Егорова Елизавета,
Мини Мисс «Очарование» - Мойсеенко Елизавета,
Мини Мисс «Предприимчивость» – Иванова Диана,
Мини Мисс «Интеллект» – Коробкова Дарина,
Мини Мисс «Голос» - Трофимова Таисия,
Мини Мисс «Танцор» - Коваленко Ксения,
Мини Мисс «Артистизм» - Мацулевич Милана,
Мини Мисс «Поэтесса» - Овчаренко Екатерина,
Мини Мисс «Стиль» – Булашова Вера,
Мини Мисс «Неповторимость» - Лущ София,
Мини Мисс «Грация» - Алексеева Анна,
Мини Мисс «Элегантность» - Власова Елизавета,
Мини Мисс «Фантазия» - Чепелева София,
Мини Мисс «Оригинальность» - Овчаренко Ксения,
Мини Мисс «Талант» - Портнова Эвелина,
Мини Мисс «Кокетка» - Стаханова Алена.
Организаторы и спонсоры данного мероприятия Центр развития / Модельная школа MyWay (Гатчина) и его руководители Виктория Шелестова и Ирина Яковлева выразили огромную благодарность всем многочисленным партнерам конкурса, в очередной раз подарившим минуты радости и счастья и детям, и взрослым.
Татьяна Можаева