«Мини Мисс Гатчина 2023»

Финал конкурса прошел 16 декабря в ТРК на Пушкинском шоссе, 15 в Гатчине. Красивому праздничному дефиле предшествовало почти два месяца активной подготовки, яркие события, обучения и мастер-классы. Потрудиться пришлось и юным участницам, и их мамам.

Представительному жюри конкурса во главе с генеральным продюсером Детской недели моды в Санкт-Петербурге и в Сочи, основателем федеральной сети детских модельных школ «MD FASHION SCHOOL» Максимом Данилиным было очень непросто судить такой конкурс, ведь все девочки очень талантливые и красивые. Но судьи справились с поставленной задачей, и были удостоены отдельной благодарности за объективность и беспристрастность.

Обладательницами семи главных корон конкурса стали: «Мини Мисс Гатчина» - Елизавета Мойсеенко, «Мисс Junior Гатчина» - Анна Алексеева , первая вице «Мини Мисс Гатчина» - Эвелина Портнова, первая вице «Мисс Junior Гатчина» - Елизавета Егорова, вторая вице «Мини Мисс Гатчина» - София Лущ, вторая вице «Мисс Junior Гатчина» - Милана Мацулевич.

В течение месяца на просторах интернета шла борьба за звание «Народной Мини Мисс». В этом году по итогам народного голосования этого титула удостоена Дарина Коробкова.

Впервые была введена номинация – «Выбор королев». Нового титула удостоена Вера Булашова.

Чтобы накануне Нового года, каждая девочка почувствовала себя королевой, абсолютно все участницы были удостоены своего индивидуального и неповторимого титула:

Мини Мисс «Спорт» - Егорова Елизавета,

Мини Мисс «Очарование» - Мойсеенко Елизавета,

Мини Мисс «Предприимчивость» – Иванова Диана,

Мини Мисс «Интеллект» – Коробкова Дарина,

Мини Мисс «Голос» - Трофимова Таисия,

Мини Мисс «Танцор» - Коваленко Ксения,

Мини Мисс «Артистизм» - Мацулевич Милана,

Мини Мисс «Поэтесса» - Овчаренко Екатерина,

Мини Мисс «Стиль» – Булашова Вера,

Мини Мисс «Неповторимость» - Лущ София,

Мини Мисс «Грация» - Алексеева Анна,

Мини Мисс «Элегантность» - Власова Елизавета,

Мини Мисс «Фантазия» - Чепелева София,

Мини Мисс «Оригинальность» - Овчаренко Ксения,

Мини Мисс «Талант» - Портнова Эвелина,

Мини Мисс «Кокетка» - Стаханова Алена.

Организаторы и спонсоры данного мероприятия Центр развития / Модельная школа MyWay (Гатчина) и его руководители Виктория Шелестова и Ирина Яковлева выразили огромную благодарность всем многочисленным партнерам конкурса, в очередной раз подарившим минуты радости и счастья и детям, и взрослым.

Татьяна Можаева