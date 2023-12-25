Тайны Клары Анатольевны Фоминой

Более 56 лет отдала образованию Гатчины учитель русского языка и литературы Клара Анатольевна Фомина. Она работала в Гатчинской школе №9, затем в лицее №3. Прекрасное знание литературы, поэтический талант, высокий нравственный потенциал всегда отличали Клару Анатольевну и как учителя, и как духовно богатую личность. Это была ее миссия, особое высокое призвание, которому она отдавала всю себя.

Глубоко содержательные и эмоциональные уроки Клары Анатольевны воспитывали у ее учеников отношение к русскому языку, к отечественной литературе как к величайшему национальному достоянию. Учеников Клары Анатольевны всегда отличала любовь к книге, способность к литературному творчеству, грамотная литературная речь и благодарное отношение к своему Учителю.

Только десять лет назад, в 2012 году Клара Анатольевна ушла на пенсию. Тогда она впервые присутствовала на линейке как почетный гость. Клара Анатольевна, как всегда, читала свои стихи, и ее мудрые советы ученикам звучали очень проникновенно.

Ее выпускники разъехались по всей стране, состоялись в профессии и в жизни, но не забывают своего учителя. Сколько теплых слов – признаний в любви и уважении можно и сейчас найти на просторах интернета.

- Клара Анатольевна Фомина – учитель литературы с 8-го по 11-й. Автор бессмертного же в мой адрес: «Все в этом возрасте пишут стихи». Минимум трое гатчинцев, ее учеников, включая небезызвестного Коломенского, пишут стихи уже и не в этом возрасте. Терпела мою нестандартность в выборе произведений для чтения, заучивания и сочинений – и не мешала. Великий навык для педагога, говорю без иронии, - опубликовала пост на популярной интернет-площадке Илона Якимова.

- Клара Анатольевна Фомина – единственный учитель в моей жизни, во время урока которого я ненавидел раздававшийся на перемену звонок, настолько был захвачен и темой, и манерой изложения материала, - а это признание учителя географии Сергея Александровича Ядрова-Турчиновича.

- «Ушли от нас Учителя, и стали мы учителями. И то, на чем стоит земля, вдруг стало нашими плечами», - вспоминает строки своего учителя Ольга Попович.

Гатчинские выпускники Клары Анатольевны – известные и весьма уважаемые люди, о которых не раз писала наша газета. Они навещают ее и не перестают восхищаться какой-то особой прирожденной интеллигентностью, мудростью, эрудицией, деликатностью и изящными манерами.

Никто и никогда в школе не знал о ее родословной и личной жизни. Тема эта была закрытой, и тому имелись причины. Только накануне 90-летия, во время вечера встречи выпускников 10/1 класса, отмечавших 40-летие окончания школы у Клары Анатольевны дома, она чуть-чуть приоткрыла завесу семейной тайны и разрешила записать видео. Это было 4 февраля 2023 года. Вот выдержки из него:

- Я не буду особо касаться семейной истории. Тут вмешалось мое дворянское происхождение и прочее. Но, так или иначе… Вы, наверное, слышали о Деборе Яковлевне Пантофель-Нечецкой - оперной певице (колоратурное сопрано) и пианистке, музыкальном педагоге, Заслуженной артистке РСФСР и лауреате Сталинской премии – она моя двоюродная бабушка.

У моего дедушки, Александра Яковлевича Пантофеля, была собственная дачка. Он был знаком с Александром Ивановичем Куприным и видимо, настолько тесно, что Куприн некоторые его черты изобразил в герое повести «Звезда Соломона» (1917 г.). Правда, Куприн прочитал фамилию так – пан Тоффель (так получился Мефодий Исаевич Тоффель).

Мой дед был царским генералом в отставке. В войну 1914 года служил полковником. По семейным преданиям во время боя, когда командира убили, взял командование на себя. В награду ему дали имение и вручили золотую саблю, которую потом конфисковали то ли белые, то ли красные…

Папу звали Мефодий Александрович Пантофель. В Гатчине они с мамой снимали дачу у архитектора Богорада. А крестили меня, между прочим, Ольгой. Так звали мою бабушку, которая погибла. Воспитывал меня отчим, потому что отца тоже убили.

Самое главное для понимания всего, о чем я говорю: всю жизнь меня всячески оберегала мама. Ведь дворянское происхождение – это был приговор! И мама не распространялась об этом…

…Вот такая неизвестная история об известной женщине, которая 90 лет живет в Гатчине. А точнее – самая небольшая часть истории.

Клара Анатольевна Фомина - творческий человек. Жители Гатчины знают ее по поэтическим произведениям, которые печатались в местных изданиях. В лицее №3 издан сборник ее стихов «Оттенки». Клара Анатольевна и сейчас пишет замечательные стихи. В честь 90-летия выпускники издали ее новый сборник.

Татьяна Можаева