«Госуслуги. Дом» — в телефонах ленинградцев

Приложение «Госуслуги. Дом» предназначено для решения всех вопросов в отрасли жилищно-коммунального хозяйства в одном окне. Оно работает во всех регионах России. Ленинградцы, установившие приложение, оценили удобство функционала и отметили эффективность решения жилищно-коммунальных вопросов благодаря его использованию.

– Приложение позволяет оперативно собрать показания приборов учета и оплатить счета за коммунальные услуги. Это бережет время жителей и упрощает работу с коммунальными службами. Также легко увидеть информацию о проведении капремонта дома, организовать онлайн-собрание собственников жилья, получить уведомление о поверке счетчиков, – рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Как подчеркнули в Минстрое России, с помощью сервиса собственники квартир могут оперативно подавать заявки в управляющие компании, получать обратную связь, изучать отчеты по доходам и расходам УК, направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и Госжилнадзор.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на Госуслугах. Данные о недвижимости загружаются автоматически. Приложение доступно для скачивания во всех популярных онлайн-магазинах.