Участие в конкурсе «Как живёт Дед Мороз?» приняли ребята из детских садов №1, 23, 26, 43, 45, дошкольного отделения Веревской школы, гатчинских школ №№1, 5 и 11, лицея №3, районного центра детского творчества.

Накануне Нового года в библиотеке всегда бывает много поделок. На этот раз библиотекари попросили ребят пофантазировать и придумать, что можно увидеть в доме у Дедушки Мороза. По условиям конкурса, детские работы должны были быть выполнены в бело-голубой, синей и серебристой гамме. И ребята постарались на славу: благодаря их умелым ручкам, детская библиотека превратилась в настоящее зимнее царство!

На выставке представлено более 70 работ. Рядом с книгами сказок и новогодних историй появились вещи, которые наверняка пришлись бы по вкусу самому Дедушке Морозу. Серебристые санки, волшебные посохи, почтовые ящики, картины, кружки, украшения, колокольчики - чего здесь только нет! Среди интересных идей - бодрящий кофе для Дедушки Мороза, лыжи в натуральную величину, домашние тапочки, книга непослушных детей и многое другое. Хочется подолгу рассматривать все экспонаты выставки, а блеск мишуры создаёт особое настроение праздника.

Победителями конкурса стали более двадцати ребят. И победители, и участники обязательно получат грамоты, а их педагоги - благодарности.